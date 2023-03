Marek Belka: inflacja chowu rodzimego nie ma powodu, żeby za szybko spadać

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w lutym 2023 roku wzrosła do 18,4 procent rok do roku. Ostatni raz inflacja przekroczyła granicę 18 procent w ujęciu rocznym w grudniu 1996 roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny poszły w górę o 1,2 procent.

Profesor Marek Belka, były premier i były prezes NBP, obecnie eurodeputowany Lewicy, komentując te dane we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", ocenił, że "to już jest szczyt" inflacji, natomiast, jak dodał, nie liczyłby, że "będzie radykalnie lepiej".

- Będzie zejście z tego bardzo wysokiego poziomu mam nadzieję, że do jak najniższego poziomu na koniec roku, ale nie sądzę, żeby było to zejście do poziomu inflacji jednocyfrowej - powiedział.

Belka: Polacy stracili już około 300 miliardów złotych

Zdaniem Belki "zejście z 18 procent do 10 procent będzie stosunkowo proste ze względu na te czynniki międzynarodowe, które znikają". - Natomiast później zejście z 10 procent do sześciu, a z sześciu do trzech, będzie już wymagać bardzo aktywnej polityki antyinflacyjnej i to będzie powodowało osłabienie koniunktury - powiedział.