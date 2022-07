Jak wysoko sięgnie inflacja? "Na razie nie widzę żadnego szczytu, na razie idziemy i się wspinamy pod górę"

Grabowski: nie widzę żadnego światełka w tunelu

- Będziemy mieli coraz większą inflację przy spadającym tempie wzrostu, co jest najgorszym możliwym wariantem sytuacji ekonomicznej, jaki sobie można wyobrazić, a rząd cały czas swoją polityką makroekonomiczną i Narodowy Bank Polski do spółki dolewają oliwy do ognia - stwierdził gość "Faktów po Faktach".

Baniak: ten rok mamy już stracony

- Bo o ile możemy mówić o czynnikach zewnętrznych, jak chociażby to, co dzieje się dziś w Ukrainie, to takie wydarzenia jak na przykład tak zwany Polski Ład, który my nazywamy największą hucpą legislacyjną ostatniego czasu to jest absolutnie dzieło rządu - przekonywał.