Rosati: szkody wyrządzone przez inflację są zupełnie niedoceniane przez rząd i Narodowy Bank Polski

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o wysokiej inflacji i stwierdził, że najważniejsze dla rządu było prowadzenie polityki w taki sposób, by uniknąć "bezrobocia, kryzysu i nakręcenia mechanizmu cofania się gospodarki". - My tego uniknęliśmy i miejmy nadzieję, że inflacja teraz będzie co miesiąc spadać - dodał. Dzień wcześniej prezydent Andrzej Duda przyznał, że inflacja była "skutkiem także naszych działań, które tutaj podejmowaliśmy w Polsce" - po to, "by ludzie nie stracili pracy".