Soboń: Wszyscy spodziewają się szczytu inflacyjnego w sierpniu. Ja nie potrafię powiedzieć, czy tak będzie

czytaj dalej

Na całym świecie inflacja jest dużo wyższa, niż była przez ostatnie dekady. Przyczyniły się do tego trzy czynniki - powiedziała w "Faktach po Faktach" profesor Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Odnosząc się do wyższej inflacji między innymi w Polsce, powiedziała, że "jeżeli ktoś raz w życiu przeżył hiperinflację, to to wspomnienie pozostaje z nim do końca życia, czyli bardzo szybko ludzie zaczynają oczekiwać inflacji". Dodała, że ważna jest szybka reakcja i zmiana oczekiwań społeczeństwa.