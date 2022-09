Członek RPP: Obawiam się, że podwyżek stóp będzie 20. Inflacja nie zejdzie poniżej 10 procent do końca 2024 roku

Obawiam się, że skończymy na dwudziestu bardzo malutkich podwyżkach stóp procentowych. Lepszym podejściem byłyby zdecydowane podwyżki wcześniej w tym roku - powiedział w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Prognozował, że na początku przyszłego roku inflacja przekroczy 20 procent, a do końca 2024 roku nie spadnie poniżej 10 procent.

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrośnie z 6,50 do 6,75 procent. Była to już jedenasta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Stale rosnące stopy procentowe przekładają się na wzrost rat kredytów. Jednocześnie - jak podał Główny Urząd Statystyczny - inflacja w sierpniu 2022 roku wyniosła 16,1 procent, licząc rok do roku.

O podwyżce stóp procentowych i inflacji mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ekonomista, członek RPP Ludwik Kotecki.

Ludwik Kotecki gościem "Rozmowy Piaseckiego TVN24

Prowadzący program pytał Koteckiego, do jakiego poziomu powinny wzrosnąć stopy procentowe, by skutecznie walczyć z inflacją. - Jest taki miernik inflacji jak inflacja bazowa. Ona teraz kształtuje się na poziomie 10 procent. To mniej więcej odpowiedź, gdzie ta stopa procentowa powinna się znaleźć, żeby hamować inflację skutecznie - odparł ekonomista.

Jego zdaniem "podwyżki stóp procentowych są za małe". - Będziemy dalej podnosić, co miesiąc. Mamy już jedenaście podwyżek, obawiam się, że skończymy na nawet dwudziestu, bardzo malutkich. Wydaje się, że lepszym podejściem byłyby zdecydowane podwyżki wcześniej w tym roku - powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej.

Kotecki: dwójka z przodu na początku przyszłego roku

- Obawiam się, że zobaczymy kolejne wzrosty inflacji, wyższy poziom jeszcze w tym roku, a z pewnością na początku przyszłego - mówił gość TVN24.

Prognozował również, że inflacja przekroczy poziom 20 procent na początku przyszłego roku. - Dwójka na początku to prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Później powinna się trochę obniżyć. (...) Hiperinflacja nas w najbliższym okresie nie czeka, bo wchodzimy w bardzo silne spowolnienie gospodarcze, środowisko dla wzrostu tej inflacji jest ograniczone - dodał.

W ocenie Koteckiego "niestety, nie zejdziemy z inflacją poniżej 10 procent" do końca 2024 roku. - A 10 procent to nadal bardzo wysoka inflacja - podkreślił gość "Rozmowy Piaseckiego".

Wskazywał, że "inflacja sama z siebie nie spadnie, musimy o tym zapomnieć". - Ona ma raczej tendencję do samonakręcania się. Jeżeli jest pozostawiona sama sobie, wchodzi na coraz wyższe poziomy. To jest, niestety, nadal realistyczne zagrożenie w Polsce. Według prognozy Komisji Europejskiej najwyższa inflacja w Unii w przyszłym roku będzie w Polsce - powiedział.

Kotecki: inwestycji za chwilę nie będzie w ogóle

Ekonomista wyjaśniał, że "inflacja obniża wzrost gospodarczy". - Tak wysoka inflacja, powyżej 5-6 procent, bardzo szybko i zdecydowanie wpływa na wzrost gospodarczy, przede wszystkim na efektywność inwestycji. Tych inwestycji za chwilę nie będzie w ogóle - ostrzegał.

Zauważył, że "ceny paliw już w lipcu i w sierpniu obniżały inflację". - Wzrost (inflacji) oznacza, że zaczynają do głosu dochodzić czynniki krajowe. Gdyby wszystkie inne czynniki były stałe, to dzięki spadkowi cen paliw inflacja by spadła - tłumaczył Ludwik Kotecki.

