Ceny w Polsce mocno w górę. "Rząd nie ma na to żadnej recepty"

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 13,9 proc., licząc rok do roku - podał we wtorek GUS. To najwyższy wzrost od marca 1998 roku . Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się inflacji na poziomie 13,8 procent rok do roku. W kwietniu wskaźnik wyniósł 12,4 procent.

Gawkowski: albo zmiana tej ustawy, albo dymisja

Gawkowski przekonywał, że pierwszym krokiem do uzdrowienia gospodarki z "toczącego ją złośliwego raka" inflacji, powinna być nowelizacja ustawy budżetowej. Według niego premier "uparł się", aby wpisać do ustawy inflację na poziomie nieco przekraczającym 3 proc." (wpisano wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 proc. - przyp. red.), gdy były już przesłanki ostrzegające przed inflacją dwucyfrową. - Pokażcie prawdę o polskich pieniądzach, finansach publicznych o stanie polskiej gospodarki. Wpiszmy prawdziwe dane w ustawie budżetowej, bo dzisiaj to budżet państwa zarabia na inflacji, a tracą obywatele - mówił Gawkowski do ekipy rządzącej. Szef koła Lewicy zwrócił się także do premiera Mateusza Morawieckiego z przypomnieniem, że wiele lat pracował w banku i był "odpowiedzialny za liczby". - Jeżeli ktoś w banku myliłby się o 10 (punkty) proc., to by się podał do dymisji. (...) Albo zmiana tej ustawy, albo dymisja - mówił Gawkowski.