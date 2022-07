Rządzący radzą, jak radzić sobie z drożyzną. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać"

Minister Przemysław Czarnek radził, by jeść "trochę mniej", premier Mateusz Morawiecki ocieplać domy, prezydent Andrzej Duda "zaciskać zęby". Te płynące w ostatnim czasie ze strony rządzących sugestie, jak radzić sobie z drożyzną i inflacją, komentowali w czwartek politycy.

Główny Urząd Statystyczny w piątek opublikował wstępne dane o inflacji w czerwcu 2022 roku. Z tak zwanego szybkiego szacunku wynika, że wzrost cen w minionym miesiącu wyniósł 15,6 procent. Między innymi to oraz sytuacja w energetyce - jak wskazują eksperci - powoduje drożyznę i rosnące ceny, z którymi muszą sobie radzić Polacy.

Rady rządzących. Czarnek o jedzeniu "trochę mniej", Morawiecki o docieplaniu domów

Minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek o sposobach na radzenie sobie z drożyzną mówił w czwartek w rozmowie z "Super Expressem". Nawiązał do swoich wakacyjnych planów. "Jadę do znajomych, nie jadę na wypoczynki w hotelach" - powiedział. "Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej" - dodał.

Ministra Przemysława Czarnka rady na drożyznę: można jeść trochę mniej i trochę taniej TVN24

Później zamieścił na Twiterze wpis, w którym napisał: "'Jedzcie mniej, kupujcie taniej' to złota rada manipulantów z Super Expresu. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinflację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuję mniej i taniej. Coś w tym złego?".

Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem, by Polacy ocieplali domy jeszcze przed obecnym sezonem grzewczym. Jak ocenił szef rządu, "to na pewno będzie trudna jesień, będzie trudna zima - Putin się o to postarał". Dodał, że "my się uniezależniliśmy od Rosji, ale niestety, wysokie ceny surowców dotykają także nas".

Premier: postarajcie się ocieplić domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym TVN24

Na profilu kancelarii premiera na Twitterze pojawił się też wpis o treści: "Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym. #CzystePowietrze". Wywołał on falę komentarzy i zniknął z Twittera, by ostatecznie powrócić z rozszerzoną treścią.

Andrzej Duda o inflacji TVN24

Politycy komentują

Do porad płynących ze strony rządzących odnieśli się w czwartek politycy. Paweł Bejda z Koalicji Polskiej-PSL mówił: - Boże kochany, jakie jeszcze rady nam obecnie rządzący dadzą? Ja już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać.

- To, co oni nam radzą, to niech najpierw zaczną sami od siebie - dodał. Według niego "to, co w tej chwili rząd wyprawia, to pokazuje, że absolutnie jest bezsilny". - Takie, przepraszam, ale głupoty, jakie opowiada, denerwujące przecież Polaków, to daje niejako symptom tego, że oni nie mają żadnego pomysłu na drożyznę, nie mają żadnego pomysłu na to, co w tej chwili będzie nawet i w zimę - dodał.

Bejda o radach rządzących w kontekście drożyzny: już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać TVN24

Posłanka Lewicy: jedzmy mniej, zbierajmy chrust. To pakiet reform rządu

- Mi się wydaje, że dzisiaj tworzy się jakaś taka czwórka rządu Morawieckiego - jedzmy mniej, zbierajmy chrust, ocieplajmy domy i zaciskajmy zęby. To jest dzisiaj taki pakiet reform rządu Mateusza Morawieckiego - komentowała posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

Jak dodała, "rada Czarnka jest passe". Wskazywała, że Lewica odwiedza polskie miasta, gdzie "ludzie mówią, na targu, na ulicy, że jedzą już mniej, dlatego że muszą oszczędzać". - Widać, że rząd wywiesił białą flagę, że nie radzi sobie z sytuacją - dodała.

Maciejewska: Jedzmy mniej, zbierajmy chrust, ocieplajmy domy i zaciskajmy zęby. To pakiet reform rządu Morawieckiego TVN24

Senator PiS: każdy z nas musi znaleźć sposób, jak przetrwać

Senator Jerzy Chróścikowski (PiS) mówił zaś, że rząd uruchomił instrumenty pomocowe. - Zniesienie VAT-u, obniżenie cen na nawozy - wyliczał między innymi.

- To też jest proinflacyjne, ale co, mamy ludziom nie pomagać? - pytał. Według niego "każdy z nas musi znaleźć sposób na to, jak przetrwać". - Ja inaczej, pan inaczej i ten, który nie starcza mu nawet do pierwszego, też musi jakoś inaczej. Ile można, tyle państwo pomaga - dodał.

Senator PiS o inflacji: każdy z nas musi znaleźć sposób na to, jak przetrwać TVN24

Lubnauer o "liście przebojów dobrych rad"

Posłanka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej odniosła się do tej sprawy na Twitterze. "Lista przebojów dobrych rad od polityków: 1. 'Postarajcie się ocieplić domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym', 2. 'Zaciśnięcie zęby i bądźcie optymistam', 3. 'Niech zmieni pracę i weźmie kredyt'. Gratulacje dla Mateusza Morawieckiego za awans na 1. !!!" - napisała.

Senator PO Krzysztof Brejza pisał wcześniej, w środę, że "napchali do ministerstw, spółek energetycznych i funduszy PiS-owski aktyw". "Zmarnowali 50 mld. z uprawnień do emisji, a teraz pilnie apelują o ocieplania domów. Styropian plus" - dodał.

Kosiniak-Kamysz: to jest takie obraźliwe

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w środę w "Kropce nad i" w TVN24 o słowa premiera, stwierdził, że "to są te złote myśli, które zapadają w pamięć i myślę, że one dzisiaj trafiły pod strzechy".

- To jest takie obraźliwe powiem wręcz, wobec tego, co się dzieje i jakie pytania nam zadają na prawdziwych spotkaniach otwartych - dodał.

Kosiniak-Kamysz o sytuacji gospodarczej i wysokich cenach TVN24

Inflacja w Polsce. "Rządzący są przerażeni wizją nadchodzącej jesieni i zimy"

Na temat porad płynących ze strony rządzących rozmawiali także w środę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dziennikarze Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej" oraz Roman Imielski z "Gazety Wyborczej".

Imielski wskazywał, że na środowe konferencji premier mówił o programie "Czyste Powietrze". Niemniej - dodał - "rządzący są przerażeni wizją nadchodzącej jesieni i zimy". Powiedział też, że narracja, iż inflacja jest spowodowana wojną w Ukrainie "nie jest prawdą".

Imielski: rządzący są przerażeni wizją nadchodzącej jesieni i zimy TVN24

Żółciak mówił zaś, że kwestia przygotowania do sezonu grzewczego i to, jak ten sezon może wyglądać, "to jest absolutnie problem numer jeden dzisiaj w rządzie". - Jest taka istna galopada pomysłów, co teraz z tym tematem zrobić. Bo wszyscy wiedzą, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Ogłosiliśmy, mam wrażenie, że trochę na hura, to embargo na rosyjski węgiel, nie zastanowiwszy się, co dalej - dodał.

Żółciak: wszyscy wiedzą, że jesteśmy w trudnej sytuacji TVN24

