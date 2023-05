Konferencja Nowej Lewicy. "Za drożyznę odpowiadają nie tylko Putin i covid, ale także trzej arcykłamcy"

Lewica nie pozwoli politykom PiS uciec od odpowiedzialności za drożyznę w kraju - oświadczył na sobotniej konferencji Nowej Lewicy poseł Adrian Zendberg (Razem). Poseł Tomasz Trela mówił, że "Polakom żyje się z każdym dniem coraz gorzej", a winą za to obarczył prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego. - To są arcykłamcy polskiej Rzeczypospolitej - oznajmił. Włodzimierz Czarzasty mówił o zapowiedział rewaloryzacji 500 Plus do kwoty 800 zł. - z jednej strony to jest tak, że ludzie chcą wziąć więcej pieniędzy, ale z drugiej czują fałsz - stwierdził.

Politycy Lewicy na konferencji prasowej w Warszawie wystąpili na tle bilbordu z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego i napisem "Winni drożyzny w Polsce".

Konferencja Lewicy PAP/Paweł Supernak

Zandberg: nie pozwolimy politykom PiS uciec od odpowiedzialności za drożyznę w kraju

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg mówił, że Lewica nie pozwoli politykom PiS uciec od odpowiedzialności za drożyznę w kraju. - Na bezczelność trzeba reagować, bezczelność trzeba nazywać po imieniu. Kiedy pan prezes Glapiński i pan premier Morawiecki próbują wmówić Polakom, że oni nie mają nic wspólnego z drożyzną to trzeba nazwać to otwarcie: to jest bezczelność, to jest bezczelne kłamstwo - mówił. Zdaniem lidera Partii Razem, zarówno Glapiński, jak i Morawiecki powinni szybciej zareagować i powstrzymać drożyznę.

Zandberg: na bezczelność trzeba reagować, bezczelność trzeba nazywać po imieniu TVN24

W pierwszej kolejności wskazał na marże firm energetycznych. - Firmy energetyczne i paliwowe rozdmuchały swoje marże i zyski do skandalicznych rozmiarów. Wydoiły miliardy złotych z kieszeni polskich rodzin i przyspieszyły bardzo mocno tempo inflacji. Można było tego uniknąć, ale rząd bał się tego nie zrobić. To jest odpowiedzialność rządu - oświadczył Zandberg. W jego ocenie, drugim czynnikiem, który wpłynął na drożyznę w kraju były niskie stopy procentowe. - Pan prezes Glapiński najpierw zaspał, a później wdał się w histeryczną licytację, kto podniesie stopy najszybciej w Europie - powiedział. Jak dodał, taka polityka uderzyła przede wszystkim w ludzi, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe. Zandberg ocenił, że działania prezesa NBP były nie tylko spóźnione, ale również nieracjonalne.

W ocenie polityka, kolejną kwestią są inwestycje w energetykę odnawialną i jądrową. - Wystarczy spojrzeć na mapę Europy, żeby zobaczyć, że te kraje, które zainwestowały szybciej w energetykę odnawialną i energetykę jądrową, poradziły sobie lepiej z tym kryzysem - stwierdził. - My tego nie zrobiliśmy, bo rząd nie chciał, żeby w Polsce budowano wiatraki. Rząd przez lata stał w miejscu, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowych i dzisiaj za te zaniedbania rządu płacimy cenę - przekonywał. Zandberg przyznał, że po części inflacja i drożyzna związane są również z wojną, ale zaznaczył, że polskie władze przyłożyły do tego rękę. - Kiedy pan prezes Glapiński i pan premier Morawiecki usiłują powiedzieć, że to jest nie ich wina, to po prostu mówią nieprawdę. Kiedy usiłują schować się za Putinem w tej sprawie, to po prostu mówią nieprawdę. Tak, istotna część inflacji, drożyzny, wzięła się z wojny. Wzięła się z przerwanych łańcuchów dostaw. Ale rząd i Narodowy Bank Polski dołożyli niestety swoje i z tej odpowiedzialności nie pozwolimy im się wyślizgać - oświadczył.

lewica 2

Trela: za drożyznę odpowiadają nie tylko Putin i covid, ale także trzej arcykłamcy

Obecny na konferencji poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela podał, że w sobotę mija 746. dzień bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dodał, że pieniądze z KPO miały m.in. wzmocnić złotego oraz przyczynić się do spadku inflacji. Trela przypomniał, że w unijnych dokumentach zapisana jest kwota 270 mld zł, które miały trafić do Polski.

- To 120 miliardów złotych dotacji i 150 miliardów złotych niskooprocentowanych pożyczek. Gdyby ponad 700 dni temu te pieniądze zaczęły trafiać do Polski dzisiaj byśmy skończyli niektóre inwestycje. Na przykład w odnawialne źródła energii, te pieniądze mogłyby być przeznaczone w modernizację placówek edukacyjnych, żłobków czy instytucji publicznych. Moglibyśmy mieć niższe rachunki za prąd. Moglibyśmy też rozpocząć budownictwo mieszkaniowe na wynajem - wyliczał poseł.

Trela: dziś mija 746. dzień bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy TVN24

Trela mówił również, że NBP został wciągnięty do kampanii wyborczej PiS. - Prezes NBP powinien być niezależnym specjalistą, który dba o polską złotówkę. Nie wiem, co zrobiła prezesowi Glapińskiemu polska złotówka, że on się tak nad nią pastwi. Prezes Adam Glapiński, biorąc pod uwagę jego ostatnie dokonania, powinien być szefem firmy marketingowej, powinien działać na zlecenie ulicy Nowogrodzkiej. On jest znakomity w wywieszaniu banerów, na których są nieprawdziwe informacje. Nie robi nic, aby Polkom i Polakom żyło się lepiej - powiedział poseł.

W ocenie Treli, za to, że "Polakom żyje się z każdym dniem coraz gorzej" odpowiadają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Adam Glapiński. - To są arcykłamcy polskiej Rzeczypospolitej, to są arcykłamcy dzisiejszej polskiej złotówki - stwierdził polityk. Trela zapowiedział, że Lewica bilbordami będzie przypominać, że za drożyznę w kraju odpowiada nie tylko Putin i covid, ale to wina przede wszystkim "tych trzech arcykłamców".

lewica 3 TVN24

Czarzasty o zapowiedzi rewaloryzacji 500 Plus: Polacy czują fałsz

Na konferencji obecny był również współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który mówił m.in. o waloryzacji 500 Plus do kwoty 800 zł.

- Z jednej strony to jest tak, że ludzie chcą wziąć więcej pieniędzy, ale z drugiej czują fałsz. Dlatego, że to świadczenie jest od kilku lat i nie było waloryzowane. Nagle, przed wyborami PiS mówi: zagłosujcie na nas, po wyborach podniesiemy do 800 złotych. Ludzie czują fałsz - mówił.

Czarzasty dodał, że "w tej sprawie nie da się Polek i Polaków oszukać". - Jakby to było robione na bieżąco, waloryzowane bez przerwy, bo jest inflacja, to ludzie czuliby prawdę, a tak czują fałsz - zaznaczył Czarzasty.

