Wojciechowski o inflacji: ciekawe, że prezes Kaczyński okazał się lepszym ekonomistą niż premier Morawiecki

Rząd dosypuje więcej kasy, więcej wydatków, a to napędza inflację - powiedział w TVN24 były minister finansów Paweł Wojciechowski. Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "okazał się lepszym ekonomistą" niż premier Mateusz Morawiecki, bo przyznał, że rząd częściowo spowodował inflację.

Jarosław Kaczyński w zeszłym tygodniu na spotkaniu z sympatykami i działaczami PiS w Inowrocławiu mówił między innymi o rosnącej inflacji . Przyznał, że wprowadzane przez rząd tak zwane tarcze antycovidowe "musiały wywołać jakiś impuls inflacyjny". Zaznaczył jednak, że "byłby on nieporównanie słabszy i pewnie dzisiaj by już wygasał", gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę i "impuls putinowski".

Wojciechowski: ciekawe, że Kaczyński okazał się lepszym ekonomistą niż Morawiecki

Do tych słów odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 były minister finansów, przewodniczący Rady Gospodarczej Polski 2050 Paweł Wojciechowski.

- W sprawie inflacji doszły różne spirale. Spirala płacowo-cenowa, spirala marżowa - sprzedawcy muszą podnosić ceny - spirala magazynowania zapasów - ludzie kupują, bo boją się, że ceny wzrosną. I wydaje się, że doszła również spirala polityczna. Rząd dosypuje więcej kasy, więcej wydatków, a to nakręca inflację - tłumaczył obecną sytuację w kraju.

To - wskazywał - "strategia realizowana głównie przez premiera Morawieckiego, który mówi, że będzie zaciskał pasa jednym, (przy jednoczesnym - red.) rozpasaniu dla siebie samych, dla wydatków rządowych, zorientowanych na konkretny elektorat przychylny PiS". - To świadoma polityka - dodał.

Wojciechowski: rząd będzie jak narkoman

Zdaniem gościa TVN24 "gdyby we wrześniu inflacja wzrosła do poziomu 17, 18, 19, czy 20 procent, to już mamy dramat". - Wtedy dojdą głosy na temat cen regulowanych i tak dalej - powiedział.