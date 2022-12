W święta "dwa elementy najdroższe". Z inflacją "jest jak z temperaturą". Eksperci o wzroście cen

Starczewska-Krzysztoszek: składniki do przygotowania świąt zdrożały więcej niż 20 procent

Starczewska-Krzysztoszek oceniła, że "święta rzeczywiście będą droższe i to nie o te 20 procent, (...) ale wydaje mi się, że znacznie więcej". - Dlatego, że to, co kupujemy na święta, to jest oczywiście żywność i to bardzo specyficzna - mówiła. Według niej "te składniki, których używamy do tego, żeby święta przygotować, kosztowały nas znacznie więcej niż te 20 procent". - Sama żywność, jak popatrzymy na listopadowe dane, to jest 23 procent - wskazywała. - Nie mamy danych grudniowych, ale wydaje się, że w grudniu, właśnie chociażby ze względu na święta, ceny żywności wzrosły bardziej - dodała.