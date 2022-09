Nowo powołana członkini Rady Polityki Pieniężnej o Adamie Glapińskim: jego wiarygodność jest znikoma

Adam Glapiński wyraził wiele poglądów, do których nie było oparcia w danych - powiedziała w "Jeden na jeden" profesor Joanna Tyrowicz, nowo powołana członkini Rady Polityki Pieniężnej. Jak dodała, "najbardziej długotrwałą konsekwencją tych błędów jest to, że wiarygodność prezesa, kiedy mówi coś o przyszłości teraz, jest znikoma".

W piątkowej rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 członkini Rady Polityki Pieniężnej profesor Joanna Tyrowicz była pytana o ocenę działań prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. - Pan prezes konsekwentnie tłumaczył wszystkim, że on decyduje o stopach procentowych . Ci ludzie, którzy w to uwierzyli, nie przeczytali konstytucji ani ustawy o NBP. W Polsce ludzie w ogóle rzadko kiedy czytają prawo - powiedziała.

Jak dodała, "możemy wymagać od dziennikarzy, żeby - przedstawiając wypowiedzi pana prezesa - opatrywali je komentarzem". Zdaniem ekonomistki Glapiński "wyraził wiele poglądów, do których nie było oparcia w danych, ale to już się wydarzyło".

- Najbardziej długotrwałą konsekwencją tych błędów jest to, że wiarygodność prezesa, kiedy mówi coś o przyszłości teraz, jest znikoma, co oznacza, że jego zdolność prowadzenia forward guidance - informowania gospodarstw domowych, przedsiębiorstw o inwestorach nie wspominając, co się wydarzy - jest po prostu niska - stwierdziła.