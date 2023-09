"Indyjski trop afery wizowej". Akcja CBA w MSZ ma mieć związek z międzynarodowym śledztwem

"Indyjski trop afery wizowej" w MSZ

W piątek "Wyborcza" w artykule "Indyjski trop afery wizowej" informuje ponadto, że akcja CBA w resorcie dyplomacji ma związek z "międzynarodowym śledztwem dotyczącym działalności indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz". Gazeta donosiła niedawno o procederze korupcyjnym, który miał umożliwić "napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich". Według ustaleń dziennika to one stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 państw, w tym krajów islamskich. Jak się zdaje, ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes Jarosław Kaczyński nie mieli pojęcia o skali napływu migrantów do Polski za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W 2022 roku było ich około 200 tysięcy, z czego przeszło 130 tysięcy pochodziło z krajów muzułmańskich" - napisała gazeta.