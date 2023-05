"Oddziały NATO Air Policing postawione w stan podwyższonej gotowości". Po incydencie nad Morzem Czarnym 

czytaj dalej

Zaraz się dowiemy, kto dostał, od kogo dostał, za ile dostał, kto za kim stał. Za wszystkim stał Adam Bielan, a miał przyzwolenie Jarosława Kaczyńskiego - komentował poseł Tomasz Trela (Lewica). Odniósł się do śledztwa, jakie po informacjach o nieprawidłowościach przy przyznawaniu dotacji wszczął w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju unijny urząd OLAF do zwalczania nadużyć finansowych. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zauważyła, że w sprawie NCBR panuje "całkowita bezczynność instytucji państwa". Inaczej widzi to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. - Nic na to nie wskazuje, żeby jakiekolwiek środki do osób nieuprawnionych wpłynęły. Ale była taka groźba, więc jeżeli OLAF chce to zbadać, to bardzo dobrze - ocenił.