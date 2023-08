Będzie posiedzenie sejmowej komisji w sprawie incydentu z Black Hawkiem. "To jest chore państwo"

Będzie posiedzenie sejmowej komisji w sprawie incydentu

Gawkowski: od tragedii było o krok

- Pan Wąsik przyznał się, że śmigłowiec, który sprowadził do Ciechanowa, sprowadził na własne życzenie. Sprowadził jako akt kampanii wyborczej, bo przecież stamtąd startuje. Mamy do czynienia z wyparciem przez Komendę Główną Policji tego, że na pokładzie śmigłowca był szef szkolenia policji, który wcześniej doprowadził do katastrofy - mówił polityk.

- Prawo i Sprawiedliwość opowiada w kampanii wyborczej wielokrotnie, że troszczy się o bezpieczeństwo. To odmieniane na wszystkie przypadki bezpieczeństwo jest jednak pustym sloganem. To odrzucenie rzeczywistej troski o bezpieczeństwo i o to, co powinno się dzisiaj w Polsce odbyć. To znaczy premier powinien zdymisjonować pana Wąsika, bo nie może być tak, że na piknikach organizowanych przez nawet lokalne władze ktoś sprowadza na własne życzenie śmigłowiec, a później mówi "nic się nie stało", kiedy tragedia mogła się wydarzyć na pstryknięcie palca - zaznaczył szef klubu Lewicy.