Incydent z policyjnym Black Hawkiem. Płocka prokuratura przejęła śledztwo. Prawdopodobnie sprawę będzie badać trzech prokuratorów

Prokurator: najprawdopodobniej zostanie powołany trzyosobowy zespół prokuratorów

- W śledztwie została przyjęta kwalifikacja z artykułu 174 paragraf 1 Kodeku karnego, to jest sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. To przestępstwo, jeżeli popełniane jest umyślnie, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast w przypadku nieumyślnego do lat 3 - przekazała zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.