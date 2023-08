Lasek: nie spotkałem się z przypadkiem tak ewidentnego złamania wszelkich zasad bezpieczeństwa

"Niewiele brakowało, żeby skończyło się olbrzymią tragedią"

Maciej Lasek ocenił, że "znając duszę pilotów, jak czasami chcą się popisać, to można by było powiedzieć, że to miało na celu prawdopodobnie zadziwienie świata, zadziwienie ludzi". - Niski przelot śmigłowca nad ludźmi zawsze robi wrażenie, ale (…) to jest moim zdaniem idiotyzm, bo niewiele brakuje, i tam niewiele brakowało, żeby skończyło się olbrzymią tragedią - dodał.