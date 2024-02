"Gigantyczny koszt" naprawy policyjnego Black Hawka. Kierwiński: pilot później dostawał podwyżki

- Ten Black Hawk jest uziemiony do maja, wtedy ma skończyć się remont. Ale to, co najbardziej szokujące w tej sprawie to to, że zaraz po tym incydencie, po tym zagrożeniu w ruchu lotniczym nie zakończono w ministerstwie nawet postępowania szkodowego. To my jako nowa ekipa zakończyliśmy to postępowanie. (...) To oznaczało, że tak naprawdę osoby potencjalnie odpowiedzialne nie zapłaciłyby nawet złotówki za to, do czego doprowadziły - powiedział.