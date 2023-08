Pytania o konsekwencje ws. Black Hawka. Premier: należy najpierw zbadać, czy zachowano procedury

Morawiecki: należy zbadać, czy przestrzegano reguł i procedur

- Należy najpierw zbadać bardzo dokładnie, czy wszelkie procedury zostały zachowane, czy przestrzegano reguł i procedur związanych z użyciem tego śmigłowca na wszystkich szczeblach operacyjnych. To wszystko musi być zbadane od strony administracyjnej, ale oczywiście, jeżeli trzeba również, to poprzez odpowiednie służby, i wtedy będziemy mogli odnieść się do tego, czy tutaj postąpiono wbrew procedurom, czy wszystkie procedury zostały dochowane - powiedział.

Został także zapytany o zarzut o wykorzystanie takiego sprzętu w walce politycznej, na pikniku, który wydarzył się w miejscu, z którego w wyborach startuje również minister Wąsik. - Taki zarzut można kierować w stosunku do bardzo wielu zdarzeń, bardzo wielu atrybutów, które się znajdują w różnych miejscach. Jak jedziemy na przykład do Ochotniczej Straży Pożarnej, która biedowała w czasach Tuska, a dzisiaj jest znakomicie wyposażona, to można powiedzieć: o ten sprzęt, który tam jest, ta straż, te nowe wozy Straży Pożarnej, to są eksponaty wykorzystywane w wyborach - mówił.