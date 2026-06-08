Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Incydent w biurze Magdaleny Sroki. Policja zatrzymała mężczyznę, który "przedstawił się jako rosyjski agent"

|
Magdalena Środa
Sroka: służby postąpiły zgodnie z protokołem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który przed południem zostawił w biurze poselskim Magdaleny Sroki tajemniczy pakunek - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna przedstawił się pracownicy biura jako "rosyjski agent". Pakunek został sprawdzony przez policyjnych pirotechników i okazało się, że były w nim między innymi zapisane odręcznie zeszyty.

Incydent w swoim biurze poselskim potwierdziła w rozmowie z Patrykiem Michalskim Magdalena Sroka, posłanka PSL i szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Według relacji pracownicy biura poselskiego w poniedziałek przed południem na miejscu pojawił się mężczyzna, który stwierdził, że jest "rosyjskim agentem" i pozostawił tajemniczy pakunek, co wywołało zaniepokojenie. Pracownica biura wezwała policję, która na miejscu zabezpieczyła przesyłkę i monitoring.

Aspirant Karol Kościuk, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim potwierdza, że funkcjonariusze prowadzą czynności z 54-letnim mężczyzną. - Przed godziną 12:00 przyszedł mężczyzna, który pozostawił osobie pracującej w tym biurze pakunek. Zaniepokojona pracownica zawiadomiła policję. Na miejscu funkcjonariusze z policyjnym pirotechnikiem sprawdzili pakunek, który - jak się okazało - zawierał zapisane odręcznie zeszyty - mówi.

- Policjanci kryminalni zatrzymali 54-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego. Do tej pory mężczyzna nie był notowany. Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - dodaje aspirant Kościuk.

Magdalena Sroka
Magdalena Sroka
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Magdalena Sroka w rozmowie z Patrykiem Michalskim przyznaje, że ona sama nie była obecna w biurze poselskim podczas incydentu, ale wywołał on strach pracownicy biura. - Mężczyzna nie przedstawił się, powiedział, że jest agentem rosyjskim i zostawił pakunek - mówi posłanka PSL.

- Wydaje się, że podsycanie emocji w debacie publicznej powoduje, że nie tylko ludzie postanawiają w sposób anonimowy komentować i udzielać się w intrenecie, ale niektórzy przechodzą do kolejnych kroków. To wywołało niepokój pracownicy mojego biura poselskiego. Mam nadzieję, że policja skutecznie ustali zamiary mężczyzny - komentuje Sroka.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
12 min
pc
Słyszą: on naprawdę tak powiedział? Tłumacze Trumpa ujawniają kulisy
TVN24+ Originals
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
MenoPower
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Magdalena SrokaPolicja
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Czytaj także:
Lotnisko w San Francisco
Drożejące paliwo uderza w amerykańskie linie lotnicze
BIZNES
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Zamknęli ponad 100 szkół. Wszystko przez niedźwiedzia
METEO
Ogłosili konkurs na proboszczów (zdjęcie ilustracyjne)
Konkurs na proboszczów i około 60 chętnych
Lublin
imageTitle
Trump psuje wielkie święto. Kibice Knicks sfrustrowani
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Jest komunikat w sprawie orderu Zełenskiego
Polska
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Wizz Air szykuje rewolucję. "Nie powinni musieć wybierać"
BIZNES
Daria Gosek-Popiołek
Lewica ogłosiła kandydatkę na prezydentkę Krakowa
Kraków
lekarz
Krótszy staż i nowe egzaminy. Ministerstwo zapowiada zmiany dla lekarzy
Piotr Wójcik
imageTitle
Rekord oglądalności finału Rolanda Garrosa w TVN, Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max!
EUROSPORT
Burza
Idzie diametralna zmiana pogody
METEO
Tory kolejowe
Kolej pod lupą NIK. Opóźnienia i rosnące koszty na dużą skalę
BIZNES
Rafał Sonik
Znany rajdowiec na prezydenta? "Rozważam"
Kraków
Strażnicy Graniczni odzyskali skradzione auto i części
Przemytnicy nie przejechali. Przejęli skradzione auto i części
Rzeszów
Hindusów w Polsce prawie 200 tysięcy? To nie te dane
"Inwazja dopiero się rozkręca". Jak zmanipulowano dane o Hindusach w Polsce
Michał Istel
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy
BIZNES
imageTitle
Czy dostała wsparcie od Świątek? Chwalińska krótko
EUROSPORT
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Jest ruch prokuratury po tragicznym wypadku
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o "zadaniu numer jeden dla prezydenta"
Polska
Donald Tusk
"Nie ma litości dla przegranych". Tusk odciął krakowskich działaczy
Bartłomiej Plewnia
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nagły zwrot na rynku ropy po atakach Iran-Izrael
BIZNES
Aksolotl meksykański, ambystoma
Przed mundialem są niemal wszędzie. Tylko nie tam, gdzie powinny
METEO
W wypadku zginęły trzy osoby
Auto spłonęło po wypadku, zapalił się także las. Nie żyją trzy osoby
Lubuskie
Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej 2026/2027 rozdane
Polscy naukowcy otrzymali stypendia na badania w USA
Filip Czerwiński
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Oszustwo "na lekarza", policjanci zatrzymali 18-latkę
WARSZAWA
Łask wita F-35
F-35 już w Łasku. Uczniowie przygotowali wyjątkowe powitanie
Łódź
samochody import
Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary
BIZNES
Miejsce zdarzenia
37-latek był torturowany, uciekł przez okno. Pięć osób oskarżonych
Łódź
Burza, chmury, deszcz
Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
Motocykl zatrzymanego 18-latka
18-latek jechał wężykiem na motocyklu. Miał 2,5 promila alkoholu
Gliwice
lizaki
Lizaki z THC w torbach z upominkami dla przedszkolaków
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica