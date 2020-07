Protestujący uniemożliwili wyjazd Magdaleny Ogórek sprzed telewizji państwowej. Sąd wydał wyrok

Grupa osób, która w lutym 2019 roku protestowała przed siedzibą telewizji państwowej, blokując wyjazd samochodu Magdaleny Ogórek, została uniewinniona decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Sędzia tłumaczył, że Ogórek "ma prawo do ochrony sfery prywatnej, ale na ulicy musi się liczyć z tym, że zostaną jej przedstawione jakieś uwagi". Szczegóły ustnego uzasadnienia wyroku przytoczyła "Gazeta Wyborcza".

2 lutego ubiegłego roku grupa osób próbowała uniemożliwić Magdalenie Ogórek wyjazd sprzed siedziby telewizji państwowej w centrum Warszawy. Na nagraniu opublikowanym w internecie widać było, że pracowniczka TVP i była kandydatka na prezydenta była obrażana słownie, a jej samochód oklejono kartkami z obraźliwymi treściami. Zebrane tam osoby wykrzykiwały do Ogórek: "Wstyd i hańba", "Sprzedajna kłamczucha" i "Zatrudnijcie dziennikarzy". Grupa TVN w oświadczeniu wyraziła wówczas "najwyższy sprzeciw wobec stosowania przemocy w życiu publicznym".

4 lutego 2019 roku warszawska policja poinformowała, że w związku z incydentem ustalono personalia ośmiu osób. Zawnioskowała do sądu o ukaranie pięciu uczestników wydarzenia. Funkcjonariusze zarzucili im wykroczenia z artykułu 90 Kodeksu wykroczeń (tamowanie ruchu) i artykułu 63a (umieszczenie ulotki "w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym"), za co grozi kara grzywny.