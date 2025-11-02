Logo strona główna
Polska

Berkowicz zatrzymany w sklepie. Poseł Konfederacji o tym, "co zamyka sprawę"

Konrad Berkowicz
Wawer o sprawie Berkowicza: nikt tego nie usprawiedliwia
Źródło: TVN24
Nikt tego nie usprawiedliwia. Był, został popełniony błąd - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 poseł Konfederacji Michał Wawer, tłumacząc zatrzymanie Konrada Berkowicza po niezapłaceniu za część zakupów. Poseł Polski 2050 Ryszard Petru zaproponował politykowi Konfederacji wspólną kontrolę poselską.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został w poniedziałek zatrzymany przez pracowników sklepu Ikea w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia część zakupów. "Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył parlamentarzysta. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny ustalił, że poseł Konfederacji nie zapłacił za patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Całość była warta około 390 złotych.

Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza

Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza

Kraków
Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?

Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?

Poseł Konfederacji Michał Wawer był pytany w "Kawie na ławę" w TVN24, czy zachowanie jego kolegi z ław sejmowych jest możliwe do usprawiedliwienia. - Sam Konrad Berkowicz nie mówi, że to jest do usprawiedliwienia. Mówi, że popełnił błąd, przyjął mandat, wziął odpowiedzialność za swoje działania. I to jest moim zdaniem coś, co zamyka sprawę - odpowiedział.

Michał Wawer
Michał Wawer
Źródło: TVN24

Wawer: nikt tego nie usprawiedliwia

- Nikt tego nie usprawiedliwia. Był, został popełniony błąd. Konrad Berkowicz się nie uchylał odpowiedzialności, nie zasłaniał immunitetem. Przyjechała policja. Okazało się, że rzeczywiście wyniósł bez płacenia rzeczy. Wziął za to odpowiedzialność. Przyjął mandat, zapłacił - tłumaczył polityk Konfederacji.

W jego ocenie powszechnie rozpoznawalny poseł nie ryzykowałby świadomie swoją karierą i reputacją, "próbując ukraść garnki za 300 złotych". - To jest komiczne. To jest oczywisty błąd - przekonywał Wawer.

- Pomyślcie sobie państwo, co by było, gdyby Konfederacja była w rządzie i miała takie podejście nonszalanckie, jak pan Berkowicz. Uważam, że to pokazuje i to pana stanowisko, że jesteście partią chłopców w krótkich majteczkach - spuentował poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?

"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?

Kraków
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"

"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"

BIZNES

Petru "chętnie przeprowadzi kontrolę poselską" w Ikei

W trakcie programu goście Konrada Piaseckiego komentowali również sprzedaż kluczowej działki pod CPK. W tym wątku Wawer zaproponował Petru wspólną kontrolę poselską w siedzibie KOWR, aby ustalić, dlaczego aferę ujawniono dwa lata po przejęciu przez koalicję 15 października władzy.

Polityk Polski 2050 zareagował na tę propozycję: - W Ikei też chętnie zrobię z panem interwencję poselską.

- Z przyjemnością. Tylko tam już chyba nie ma czego wyjaśnić - odpowiedział Wawer.

pc

Polityczna burza wokół działki pod CPK. "Całe zamieszanie nie sprzyja projektowi"

pc
Autorka/Autor: os//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

