Berkowicz zatrzymany w sklepie. Poseł Konfederacji o tym, "co zamyka sprawę"

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został w poniedziałek zatrzymany przez pracowników sklepu Ikea w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia część zakupów. "Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył parlamentarzysta. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny ustalił, że poseł Konfederacji nie zapłacił za patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Całość była warta około 390 złotych.

Poseł Konfederacji Michał Wawer był pytany w "Kawie na ławę" w TVN24, czy zachowanie jego kolegi z ław sejmowych jest możliwe do usprawiedliwienia. - Sam Konrad Berkowicz nie mówi, że to jest do usprawiedliwienia. Mówi, że popełnił błąd, przyjął mandat, wziął odpowiedzialność za swoje działania. I to jest moim zdaniem coś, co zamyka sprawę - odpowiedział.

Wawer: nikt tego nie usprawiedliwia

- Nikt tego nie usprawiedliwia. Był, został popełniony błąd. Konrad Berkowicz się nie uchylał odpowiedzialności, nie zasłaniał immunitetem. Przyjechała policja. Okazało się, że rzeczywiście wyniósł bez płacenia rzeczy. Wziął za to odpowiedzialność. Przyjął mandat, zapłacił - tłumaczył polityk Konfederacji.

W jego ocenie powszechnie rozpoznawalny poseł nie ryzykowałby świadomie swoją karierą i reputacją, "próbując ukraść garnki za 300 złotych". - To jest komiczne. To jest oczywisty błąd - przekonywał Wawer.

- Pomyślcie sobie państwo, co by było, gdyby Konfederacja była w rządzie i miała takie podejście nonszalanckie, jak pan Berkowicz. Uważam, że to pokazuje i to pana stanowisko, że jesteście partią chłopców w krótkich majteczkach - spuentował poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

Petru "chętnie przeprowadzi kontrolę poselską" w Ikei

W trakcie programu goście Konrada Piaseckiego komentowali również sprzedaż kluczowej działki pod CPK. W tym wątku Wawer zaproponował Petru wspólną kontrolę poselską w siedzibie KOWR, aby ustalić, dlaczego aferę ujawniono dwa lata po przejęciu przez koalicję 15 października władzy.

Polityk Polski 2050 zareagował na tę propozycję: - W Ikei też chętnie zrobię z panem interwencję poselską.

- Z przyjemnością. Tylko tam już chyba nie ma czego wyjaśnić - odpowiedział Wawer.

