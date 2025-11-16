Sienkiewicz: my jesteśmy w stanie naprawdę wojny Źródło: TVN24

W niedzielę rano w rejonie miejscowości Życzyn (Mazowieckie) maszynista jednego z pociągów zauważył uszkodzony fragment torowiska. Na miejscu pojawiły się służby, które wyjaśniają szczegóły incydentu. Premier Donald Tusk napisał, że "niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji".

Zdarzenie komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury. - Prawdę mówiąc, incydent bardzo poważny, może wskazywać na nową formę wojny hybrydowej Rosji z Polską. Natomiast co do natury tej wojny, chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że ona trwa - powiedział.

- Nie ma miesiąca, w której nie mielibyśmy jakiejkolwiek formy agresji ze strony ludzi rekrutowanych przez rosyjskie służby specjalne na terytorium nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. My jesteśmy w stanie naprawdę wojny - kontynuował.

Jak dodał, to nie jest wojna wojsk, armii i czołgów, ale "to jest wojna prowadzona za pomocą służb specjalnych". - Putin jest przekonany, że Zachód nie istnieje, że jest słaby, że jest do pokonania, że jest do rzucenia na kolana (...) próbuje zniszczyć Unię Europejską za pomocą szpiegowskiej wojny - komentował europoseł.

Sienkiewicz mówił też o tym, jak powinna wyglądać odpowiedź na rosyjskie akty dywersji. - Problem z wojną hybrydową polega na tym, że ona się odbywa poniżej progu wojny. Lokalnie. To znaczy żadna armia nie jest zaangażowana w tę wojnę. Musimy znaleźć i to się akurat w Polsce dzieje, odpowiedź. Ponieważ w tym obszarze działa ta agresja Putina - przekonywał.

Europoseł KO komentował też postawę części polityków po prawej stronie sceny politycznej, którzy argumentują, że "wojna w Ukrainie nie jest naszą wojną". - To już jest nasza wojna. Ona jest inna od tego, co mamy w głowie po II wojnie światowej, po wojnie w Iraku. Ale to jest wojna. Putin wydał Zachodowi wojnę - podkreślił.

Sienkiewicz był pytany również o antyukraińskie nastroje w Polsce. - Nie szczujcie na Ukraińców, bo potem będziemy wszyscy skamleć o pomoc, kiedy się znajdziemy w ich sytuacji. I będziemy w ich sytuacji prędzej czy później, jeśli Ukraina nie uchroni swojej suwerenności - odpowiedział.

