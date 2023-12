In vitro będzie finansowane z budżetu państwa. "Szansa na szczęście dla tysięcy polskich rodzin"

"Prezydent Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To wielki sukces niemal 500 tysięcy Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt" - napisała w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Decyzję Andrzeja Dudy skomentowali też inni politycy koalicji rządzącej. Zdaniem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, "to szansa na szczęście dla tysięcy polskich rodzin".

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Potocznie nazywana jest on ustawą o finansowaniu in vitro.

Projekt nowelizacji został skierowany do Sejmu jako obywatelski. Zgodnie z uchwaloną ustawą, minister zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono, że minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na in vitro to nie mniej niż 500 mln zł.

"To wielki sukces niemal 500 tysięcy Polaków"

Do podpisu pod ustawą w mediach społecznościowych odnieśli się politycy koalicji rządzącej.

"Prezydent Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To wielki sukces niemal 500 tys. Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt. Gratulacje dla inicjatorów i wszystkich, dzięki którym to mogło się ziścić! In vitro to szczęście!" - napisała na platformie X marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa przegłosowany i podpisany. To szansa na szczęście dla tysięcy polskich rodzin! Krok po kroku realizujemy nasze zobowiązania" - napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dziecko powinien mieć każdy, bez względu na stan finansów"

"'Tak dla in vitro' podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo się cieszę! Wspaniały sukces projektu obywatelskiego prowadzonego przez Agnieszkę Pomaskę, Małgorzatę Rozenek-Majdan i wiele innych. Plus blisko 500 tys. podpisów. Od 1 czerwca 2024 ruszy rządowy program" - podkreśliła minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Jedna z inicjatorek projektu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska oceniła, iż "to sukces wszystkich, którzy wierzyli, że presja społeczna ma sens, a szansę na dziecko powinien mieć każdy, bez względu na stan finansów". "Dziękujemy za każdy podpis pod tym Obywatelskim Projektem i Wasze wsparcie!" - dodała.

"Prezydent podpisał ustawę o refundacji in vitro z budżetu państwa. Czas na - co najmniej! - dekryminalizację aborcji" - napisała zaś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.

