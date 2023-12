Senat za finansowaniem in vitro z budżetu. Był wniosek PiS-u o odrzucenie ustawy

czytaj dalej

Do sieci trafił film, na którym widać niebezpieczną sytuację, do której doszło na skrzyżowaniu ulicy Wielkopolskiej i Woronicza w Łodzi. Na filmie widzimy, jak autor nagrania zwalnia, żeby zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, na które wchodzi kobieta. Nagle wyprzedza go auto, które niemal doprowadza do wypadku.