"To nie jest wydatek. To inwestycja w przyszłość Polski". Blisko pół miliona podpisów pod projektem w sprawie in vitro

Blisko pół miliona osób podpisało się pod obywatelskim projektem w sprawie in vitro. Trafił on do Sejmu. - W końcu nadszedł ten dzień, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy się jego efektami podzielić po trzech miesiącach podróży po całej Polsce - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, wiceprzewodnicząca komitetu. Była premier Ewa Kopacz podkreśliła, że "in vitro to nie jest wydatek, tylko inwestycja w przyszłość Polski".

Autorzy obywatelskiego projektu "TAK dla in vitro" postulują przeznaczanie na program in vitro co najmniej 500 milionów złotych rocznie.

Przewodniczącą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "TAK dla in vitro" jest posłanka Agnieszka Pomaska, a wiceprzewodniczącą Małgorzata Rozenek-Majdan, prowadząca "Dzień dobry TVN". W skład komitetu wchodzą również m.in. była premier Ewa Kopacz, która w przeszłości zainicjowała projekt dofinansowania tej metody poczęcia i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kopacz: In vitro to nie jest wydatek. To inwestycja w przyszłość Polski

Pod projektem - jak poinformowali w czwartek na konferencji członkowie komitetu - podpisało się blisko pół miliona osób. Projekt trafił do Sejmu.

Ewa Kopacz apelowała do rządzących: - Nie bójcie się nauki. Bójcie się tych pół miliona ludzi, bójcie się tych trzech milionów (czyli 1,5 miliona niepłodnych par - red.), którym będziecie musieli spojrzeć w oczy przy urnach wyborczych.

Była premier podkreślała, że "in vitro to nie jest wydatek, to jest inwestycja w przyszłość Polski". - To, że składamy dzisiaj ten projekt ustawy, traktujemy jako szczególny test dla władzy. Mówimy: sprawdzamy. Mówimy: możecie swój błąd naprawić - dodała.

- Ale jeśli swojego błędu nie naprawicie, jeśli podważacie naukę, jeśli nie chcecie przyjąć do wiadomości, że tylko tą metodą można pomóc tym trzem milionom Polaków, to zastanawiam się, czy czasem wasze dążenie nie jest inne i czy nie chcecie przypadkiem być nową dyktaturą ciemniaków. Tą ustawą mówimy: sprawdzam - powtórzyła.

Rozenek-Majdan: jesteśmy szczęśliwi i dumni

- W końcu nadszedł ten dzień, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy podzielić się efektami po trzech miesiącach podróży po całej Polsce - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

- Mamy przyjemność i zaszczyt, że udało nam się zebrać blisko pół miliona głosów pod obywatelskim projektem przywracającym refundację procedury in vitro - poinformowała.

Kidawa-Błońska: grzechem byłoby nie dopuścić do tego, by pary mogły z tej metody skorzystać

- Po kilkunastu latach pracy, tłumaczenia, czym jest in vitro, doprowadzenia do programu pani premier Ewy Kopacz, wydawało nam się, że ludzie zrozumieli, zaakceptowali in vitro - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Później - dodała - "przyszły te czasy, które tę metodę skasowały dla większości Polaków". - Ale ta praca przyniosła efekty, bo podpisy składały osoby o różnych poglądach politycznych, w różnym wieku, z różnych miejscowości, małych i dużych - powiedziała.

- Wszyscy mieli pełne zrozumienie, że dla pary, która chce mieć dziecko, to jest ostatnia szansa i grzechem byłoby nie dopuścić do tego, by mogli z tej metody skorzystać. Świadomość, że możemy pomóc tysiącom par w Polsce powodowała, że ludzie bardzo chętnie, z uśmiechem składali podpisy - stwierdziła.

In vitro w Polsce

Od lipca 2013 roku do końca 2016 roku w Polsce obowiązywał rządowy program in vitro, dzięki któremu przez trzy i pół roku na świat przyszły ponad 22 tysiące dzieci. Na ten cel ze środków publicznych przeznaczono wówczas 250 milionów złotych. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o rezygnacji z tego programu. W zamian pojawił się "program prokreacyjny", w wyniku którego w 15 miesięcy doszło do zaledwie 209 narodzin. Od 2016 roku leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dofinansowują niektóre samorządy.

