Ursula von der Leyen w rozmowie z TVN24: do piątku podejmiemy decyzję w sprawie zboża z Ukrainy

W piątek kończy się unijne embargo dotyczące zboża z Ukrainy. - Zdecydowaliśmy się na pewne reguły, uznaliśmy, że zakaz wygaśnie w piątek i że przyjrzymy się temu procesowi, liczbom i faktom. To jest właśnie ten okres, w którym jesteśmy i do piątku podejmiemy decyzję - zapowiedziała Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, w rozmowie z korespondentem TVN24.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika do Bułgarii , Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja. Zakaz ma obowiązywać do 15 września. Za przedłużeniem zakazu opowiada się pięć krajów UE: Polska, Węgry , Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że " Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża ". - To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - oświadczył.

Von der Leyen: do piątku podejmiemy decyzję ws. zboża z Ukrainy

- Zdecydowaliśmy się na pewne reguły, uznaliśmy, że zakaz wygaśnie w piątek i że przyjrzymy się temu procesowi, liczbom i faktom. To jest właśnie ten okres, w którym jesteśmy i do piątku podejmiemy decyzję - zapowiedziała.

- A robimy to dlatego, że Rosja blokuje Morze Czarne, więc zdecydowanie wzywam Rosję, by przestała blokować inicjatywę czarnomorską, bo to jest niezbędne, by nakarmić potrzebujących i dostarczyć im ukraińskie zboże - podkreślała.