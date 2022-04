Donald Tusk apeluje do rządu: Skończmy z importem węgla z Rosji. Dosyć finansowania interesów rosyjskich

O zaprzestanie importu węgla z Rosji zaapelował ponownie do rządu przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk. - Musimy skończyć z tym procederem: dosyć finansowania Rosji, interesów rosyjskich, przez między innymi polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa - mówił na konferencji w Wólce Dobryńskiej. Odniósł się także do proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w konstytucji.

Donald Tusk mówił na konferencji prasowej zorganizowanej w Wólce Dobryńskiej w województwie lubelskim, przy terminalu przeładunkowym, że rosyjski węgiel wciąż trafia do Polski. - Niestety, to ciągle tu do Polski ten węgiel przyjeżdża i to ciągle my, Polacy, w jakimś sensie musimy płacić za ten węgiel - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Według niego tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni, od kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, do Polski, przez przejścia graniczne w Kuźnicy Białostockiej, Siemianówce i Terespolu wjechało ponad 80 tysięcy wagonów z ładunkiem ponad miliona ton rosyjskiego węgla. - Za transport, za te przejazdy odpowiada w blisko 50 procentach spółka kontrolowana przez państwo - PKP Cargo - powiedział Tusk.

Donald Tusk TVN24

Tusk: dosyć finansowania interesów rosyjskich

- Mówimy o tym bardzo często, żeby natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski. Premier Morawiecki kluczy i nie posługując się prawdą, próbuje tłumaczyć, że Polska nie może nałożyć embarga, bo to jest w gestii Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej - mówił przewodniczący PO.

- My od dłuższego czasu nie mówimy o tym, że Polska ma nałożyć europejskie embargo na import węgla. Tylko polski rząd, premier Morawiecki mają w ręku możliwość podjęcia natychmiastowych, z dnia na dzień, różnych decyzji, które mogą zatrzymać zakup przez Polskę, polskie firmy, spółki Skarbu Państwa tego węgla - dodał.

Były premier zwrócił się po raz kolejny "z apelem do polskiego rządu, do premiera Morawieckiego o to, żeby podjął takie decyzje". - Musimy skończyć z tym procederem: dosyć finansowania Rosji, interesów rosyjskich, przez między innymi polskiego podatnika i polskie spółki Skarbu Państwa - powiedział Tusk.

Tusk: Zmiany w konstytucji nie są potrzebne. To cyniczny manewr

Szef PO został zapytany o złożony w czwartek w Sejmie przez PiS projekt nowelizacji konstytucji. Dotyczy możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji oraz niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 procent PKB.

- Te zwały węgla, które widać za moimi plecami, to, że rząd nie chce podejmować tych najprostszych decyzji, które nie wymagają żadnych zmian ustawowych, tylko odrobiny odwagi i przyzwoitości, to wszystko pokazuje jakby nieczyste intencje i taką złą wolę rządu PiS-owskiego także w kwestii sankcji - powiedział Tusk.

Według niego zmiany w konstytucji nie są potrzebne. - Zmiany w konstytucji są zwykłym cynicznym, politycznym manewrem. (...) Nigdzie na świecie nikt nie zmienia konstytucji, żeby wprowadzić sankcje, tak że jest mi bardzo przykro, że w sytuacji tak dramatycznej, gdzie wszyscy powinniśmy wspólnie pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski i pomagać wspólnie Ukrainie, prezes Jarosław Kaczyński i jego partia robią takie podchody i takie niemądre i w sumie niebezpieczne dla Polski zabawy, w tym to mydlenie oczu Polakom, że trzeba zmieniać konstytucję, żeby podjąć najprostsze decyzje - ocenił były premier.

Tusk: Zmiany w konstytucji są niepotrzebne. To cyniczny manewr TVN24

- Jak trzeba było podjąć tak naprawdę nielegalną decyzję o wyborach kopertowych, to premier Morawiecki nie wahał się, to mu zajęło kilka godzin, a jak trzeba podjąć proste decyzje dotyczące sankcji na Rosjan, to oni udają, że muszą zmienić konstytucję - dodał Tusk.

Autor:js//now

Źródło: PAP, TVN24