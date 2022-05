Minister zdrowia Adam Niedzielski o terminie wyborów parlamentarnych, Funduszu Medycznym i rosnących kosztach działalności szpitali

Ja raczej wróżką nie jestem, termin wyborów to na razie 2023 rok - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do pytania o możliwe wcześniejsze wybory parlamentarne. W rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Janem Niedziałkiem mówił też o środkach z Funduszu Medycznego oraz rosnących kosztach działalności szpitali.

Podczas kongresu Impact'22 w Poznaniu dziennikarz TVN24 BiS Jan Niedziałek rozmawiał z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Szef resortu został zapytany o zamrożone środki z Funduszu Medycznego. - Są takie wydatki o bieżącym charakterze. W tej chwili Fundusz przede wszystkim wydaje pieniądze na nadwykonania usług medycznych dla dzieci, bo to jest priorytet wydatkowania - mówił minister.

Jak dodał, "w tym Funduszu jest pewna część kwot, które są wydatkowane na inwestycje". - Tutaj nie wygląda to w ten sposób, że to są na bieżąco wszystkie pieniądze wydawane, tylko to są pieniądze, które są w formie umów, kursów - dodał.