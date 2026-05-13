"Zgodzili się ze mną, że..." Tusk o spotkaniu z Clooneyami

Polska Maciej Wacławik |

Donald Tusk na Impact'26: wszyscy ostrzegali mnie przed kłamstwem o zbankrutowanej demokracji

"Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - przekazał premier we wpisie opublikowanym na platformie X, Facebooku i Instagramie w środę po południu. Nawiązał w ten sposób do swojego wystąpienia podczas Impact'26 w Poznaniu.

Donald Tusk mówił m.in., że "jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i jednym z najbardziej ambitnych narodów na kontynencie".

- Jesteśmy bardzo odporni na tę pandemię pesymizmu, niepewności, strachu. Mówię, że tu w Polsce, bo to jest - a przecież nikt by się tego nie spodziewał kilka dekad temu - najlepsze miejsce na ziemi. Najlepsze miejsce na ziemi do życia, do spełniania swoich marzeń - podkreślił premier.

Tusk zaznaczył, że Polacy nigdy wcześniej nie byli tak dumni z tego, kim są i co osiągnęli. - Wszędzie, gdzie jestem na świecie, spotykam Polaków, dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata - mówił.

Po godz. 17.00 premier opublikował nagranie ze spotkania z Clooneyami. Witając się z George'em Clooneyem zażartował ze swojego imienia. - Mam na imię Donald. To nie był mój wybór - powiedział Tusk. - W porządku - roześmiał się aktor. Amal Clooney powitała szefa rządu mówiąc po polsku: "Dzień dobry".

Clooneyowie i ich fundacja

Clooneyowie i Tusk byli gośćmi Impact'26 w środę. W ramach wydarzenia przewidziano 26 ścieżek tematycznych i występy 650 prelegentów. Wśród gości będą między innymi pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch, historyk Timothy Snyder, ekonomista Daron Acemoglu oraz popularyzatorka nauki i autorka bestsellerów Jessie Inchausp.

Amal Clooney angażuje się w walkę o prawa człowieka, również o prawa osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, działa na rzecz osób prześladowanych, a dobitny dowód jej skuteczności stanowi walka o sprawiedliwość dla Jazydów. Od 2016 roku wraz z mężem, aktorem Georgem Clooneyem, prowadzi Foundation for Justice, która ma na celu systemowe przeciwdziałanie niesprawiedliwości na salach sądowych całego świata.

W dniu otwarcia Impact'26 dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner przeprowadziła wywiad z Amal Clooney i George'em Clooneyem.