Polska

Immunitety Hołowni i Koboski. Nieoficjalnie: wkrótce wnioski o uchylenie

Michał Kobosko, Szymon Hołownia
Szymon Hołownia o Collegium Humanum: jestem ofiarą tej uczelni
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Przesądzone jest, że prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Koboski. Od lutego trwają prace nad szczegółami uzasadnienia wniosków, które następnie trafią pod obrady Sejmu i Parlamentu Europejskiego - wynika z informacji dziennikarzy tvn24.pl i "Superwizjera".

Prokuratorzy bezpośrednio prowadzący sprawę afery prywatnej uczelni Collegium Humanum doszli do wniosku, że w swoim śledztwie zgromadzili już materiały pozwalające im na pociągnięcie do odpowiedzialności Szymona Hołowinię i Michała Koboskę. Na początku roku zaczęli prace nad projektami wniosku o uchylenie immunitetów wobec obydwu liderów Polski2050.

Co się dzieje z wnioskami?

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl - Maciej Duda i Robert Zieliński - w lutym prokurator krajowy Dariusz Korneluk miał polecić śląskim prokuratorom przesłanie treści ich wniosków do Warszawy. W tym czasie zmienił się jednak naczelnik śląskiego pionu przestępczości zorganizowanej. Nowy szef, prokurator Marek Wełna uznał, że wnioski wymagają jeszcze wprowadzenia poprawek.

Jak ustalili nasi dziennikarze, oba wnioski wciąż są opracowywane w Katowicach przez prokuratorów prowadzących sprawę, ale ich przesłanie jest przesądzone.

Gdy praca nad nimi się skończy, a referenci sprawy podpiszą oba wnioski, to dopiero zostaną przesłane do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W kolejnym etapie będzie je opiniować zastępczyni Prokuratora Generalnego jeszcze z czasów Zbigniewa Ziobry - prokurator Beata Marczak, która nadzoruje prokuratorskie struktury zwalczające przestępczość zorganizowaną i korupcję.

Swoją opinią wyrazi też Dariusz Korneluk, szef Prokuratury Krajowej. I to ostatecznie Korneluk prześle zaakceptowane wnioski do prokuratora generalnego - ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Żurek może wtedy nadać bieg obu wnioskom i wraz ze swoim pismem przewodnim przesłać je odpowiednio do marszałka Sejmu oraz do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, gdzie zostaną one poddane dalszym procedurom. Dopiero po przegłosowaniu przez oba parlamenty wniosków o uchylenie immunitetów Hołowni i Kobosce śląscy prokuratorzy będą mogli wezwać obydwu polityków na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów.

Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"
Źródło: TVN24

W tym tygodniu Radio Wnet podało informację, że prokurator Wełna we wtorek miał przekazać te uzupełnione już wnioski do Prokuratury Krajowej. Informację zdementował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Z kolei w podcaście "Stan Wyjątkowy" w Onecie dziennikarze stwierdzili, że Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przygotował oraz prawdopodobnie już wysłał wniosek o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni w związku z aferą Collegium Humanum.

- Do Prokuratury Krajowej nie zostały w tym tygodniu skierowane żadne wnioski ani projekty wniosków o uchylenie immunitetu w śledztwie dotyczącym dawnego Collegium Humanum. W szczególności nie wpłynęły takie wnioski (ani projekty) dotyczące immunitetów wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz europosła Michała Koboski - odpisał na pytania dziennikarzy "Superwizjera" i tvn24.pl prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Koleżeńskie przysługi

W listopadzie 2024 r. "Newsweek" podał, powołując się na relacje byłych pracowników Collegium Humanum, że Szymon Hołownia figurował na liście studentów tej uczelni na kierunku psychologia. Informatorzy dziennikarzy twierdzili, że wystawiono mu dyplom, mimo że nigdy nie chodził na zajęcia. 

Z rektorem miał to rzekomo negocjować (zapewniając darmowe studia) jeden z ówczesnych liderów Polski 2050 - Michał Kobosko. Kobosko zaprzeczył, ale przyznał w mediach, że w 2020 r. w imieniu swoim i Szymona Hołowni "na zasadzie koleżeńskiej" dostarczył do siedziby Collegium Humanum dokumenty rekrutacyjne. Tłumaczył, że chcieli ukończyć realne studia przed kampanią prezydencką w 2025 roku. Polityk tłumaczył, że "chcieliśmy te studia po bożemu skończyć". Śląscy śledczy badają również wątek związany z zatrudnieniem na tej uczelni partnerki europosła Kobosko.

- Nie byłem tam ani razu, nie spędziłem tam ani minuty. Nie uczestniczyłem w żadnych zajęciach, nie napisałem żadnej pracy. Nikt mnie tam nie widział ani nikt o mnie tam nie słyszał - mówił mediom ówczesny marszałek Sejmu Hołownia.   W listopadzie 2025 roku agenci Centralne Biuro Antykorupcyjne udali się do urzędu miejskiego w Otwocku by zabezpieczyć urzędowe dokumenty zawierające autentyczny, odręczny podpis Hołowni. W Otwocku wicemarszałek Sejmu posiada nieruchomość.

Celem tych działań miała być analiza grafologiczna akt z Collegium Humanum pod kątem ewentualnego fałszowania i antydatowania dokumentów. I właśnie takiej natury mają być zarzuty wobec Szymona Hołowni: że poświadczał własnoręcznym podpisem nieprawdę na dokumentach uczelni, że odbywał egzaminy.

Afera Collegium Humanum

Afera wokół prywatnej uczelni Collegium Humanum wybuchła na szeroką skalę w 2022 roku po publikacjach tygodnika "Newsweek". W 2024 roku doszło do pierwszych zatrzymań przez CBA. Według śląskich prokuratorów Collegium Humanum masowo handlowało fałszywymi dyplomami, przede wszystkim ze studiów Master of Business Administration (MBA). Dokumenty te można było zdobyć w zaledwie kilka miesięcy, często bez faktycznego uczęszczania na zajęcia czy pisania prac, zamiast w standardowe dwa lata.

W ten sposób z uczelni korzystała cała rzesza polityków, samorządowców i funkcjonariuszy publicznych, którzy potrzebowali dyplomów MBA, aby - zgodnie z przepisami - móc szybko i legalnie zasiadać w lukratywnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek miejskich. Głównym podejrzanym i mózgiem operacji jest były rektor uczelni, Paweł Cz., który usłyszał dotychczas prawie 100 zarzutów m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie łapówek sięgających ponad miliona złotych w zamian za ponad tysiąc dyplomów.

Szymon HołowniaPolska 2050ProkuraturaCollegium Humanum
Dziennikarz tvn24.pl
Maciej Duda
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
