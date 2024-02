Immunitety uchylone, "paniczna postawa" europosłów. Regulska: Jaki urządził swoje show

Regulska: eksperci mówią, że narracja europosłów to zwykła manipulacja

- Europosłowie nazywają to wszystko politycznym atakiem, ale to, co pomijają, a jest istotne, to to, że immunitety uchylono im w Parlamencie Europejskim, zrobiła to demokratyczna większość w demokratycznym głosowaniu - mówiła reporterka.

Regulska: Jaki nie był zainteresowany merytoryczną rozmową. Urządził swoje show

- To, co robią europosłowie, to co robił Patryk Jaki, to według moich rozmówców próba odwrócenia uwagi od zarzutów, jakie ciążą na europosłach. Uczciwi nie mają się czego bać, to tym europosłom powinno zależeć na tym, żeby sąd ocenił, czy w tej sprawie doszło do przestępstwa, czy nie. Ja w swoim materiale o tym nie przesądzam - podkreśliła dziennikarka.