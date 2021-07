Profesor Strzembosz zeznawał w sprawie sędziego Iwulskiego. W piątek orzeczenie

W czwartek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, która w ocenie wielu prawników, sędziów i konstytucjonalistów nie jest sądem w rozumieniu prawa, kontynuowała rozpoczęte w styczniu posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefowi Iwulskiemu. Prokuratorzy IPN zamierzają postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Poprzednie posiedzenie izby odbyło się 17 maja .

W czwartek w Izbie zeznawał były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz. Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, ocenił, że sprawa sędziego Iwulskiego powinna się odbywać gdzie indziej, nie w Izbie Dyscyplinarnej. Wyraził przy tym wątpliwość, czy w tej sprawie jest cokolwiek do rozpoznawania.

Strzembosz mówił o trudnej sytuacji sędziów podczas stanu wojennego

Strzembosz wskazał, że podczas stanu wojennego sędziowie stanęli przed niezwykle trudnymi dylematami moralnymi. Mówił, że delegacja sędziów zwróciła się o radę do jednego z arcybiskupów, który poradził, aby orzekali tak długo, na ile im pozwoli sumienie. - Chodziło o to, żeby sędziowie tak długo, jak mogą to robić (orzekać - red.), nie naruszając elementarnych norm, powinni zostać w wymiarze sprawiedliwości - dodał.