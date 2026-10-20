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Polska

Immunitet sędziego Jakuba Iwańca. Jest decyzja Sądu Najwyższego

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Sedzia Jakub Iwaniec
Żurek o zatrzymaniu sędziego Iwańca: ukręcił sobie bicz na własną skórę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl
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Sąd Najwyższy podjął decyzję o uchyleniu immunitetu warszawskiemu sędziemu Jakubowi Iwańcowi. Chodzi o sprawę podejrzenia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji, do której doszło w październiku ubiegłego roku w Rejowcu Fabrycznym.

Orzeczenie wydała prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec. Jednocześnie we wtorkowym postanowieniu zdecydowano o zawieszeniu sędziego Jakuba Iwańca oraz o obniżeniu mu wynagrodzenia o 50 procent.

- Analiza materiału dowodowego pozwala na stwierdzenie, że fakt zaistnienia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziego nie budzi wątpliwości - powiedziała sędzia Szczepaniec.

Postanowienie jest nieprawomocne, obronie przysługuje możliwość złożenia na nie zażalenia.

Iwaniec miał pijany jechać samochodem. Ustalenia prokuratury

Głośna medialnie sprawa dotyczy zdarzenia z października zeszłego roku. Wówczas warszawski sędzia i ówczesny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów przy warszawskim sądzie okręgowym Jakub Iwaniec miał spowodować kolizję w miejscowości Rejowiec Fabryczny w województwie lubelskim.

W drugiej połowie października ubiegłego roku do SN trafił wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu w tej sprawie. Jak podawała Prokuratura Krajowa, 11 października 2025 roku sędzia Iwaniec uczestniczył w imprezie stowarzyszenia strzeleckiego, w trakcie której spożywał alkohol, a około godzinie 21 został odwieziony do swojego domu w Rejowcu Fabrycznym. Kilkanaście minut później sędzia zamówił pizzę z odbiorem osobistym. Iwaniec - jak relacjonowała PK - odebrał zamówienie i przebywał w lokalu przez około 25 minut.

Według prokuratury, gdy sędzia wracał do domu, zobaczyli go sąsiedzi. Samochód, którym - jak zeznała śledczym świadek zdarzenia - kierował Iwaniec, "w pewnym momencie zjechał z jezdni na chodnik, a następnie uderzył w znajdujące się trzy metry od tych sąsiadów drzewo". Następnie pojazd "zawrócił, wjechał na jezdnię i kontynuował jazdę, wjeżdżając na posesję" sędziego.

PK informowała, że w noc zdarzenia sędzia został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go badaniom toksykologicznym, które wykazały, że około trzy godziny po zdarzeniu w jego krwi było 1,85 promila alkoholu.

Obrońca Iwańca: prokuratura nie udowodniła, że sędzia kierował pojazdem

Obrona sędziego konsekwentnie podkreśla, że Iwaniec nie prowadził samochodu, a był jego pasażerem. Podczas wtorkowego posiedzenia SN obrońcy wskazali konkretną osobę, która według nich prowadziła samochód.

- Prokuratura nie udowodniła, że sędzia kierował pojazdem, bo nie przeprowadziła w tym zakresie w ogóle postępowania dowodowego - powiedział broniący Iwańca mecenas Michał Skwarzyński. Wskazywał też na, w jego ocenie, polityczne tło sprawy.

Rok temu, wkrótce po zdarzeniu, sprawę komentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. - Mogę tylko wszystkich polskich obywateli przeprosić, że takie sytuacje mają miejsce. Wiemy, że Jakub I. - czy też sędzia Iwaniec, bo jeszcze nie mamy przedstawionych zarzutów - to osoba, która bardzo ściśle współpracowała w czasach rządu PiS. Była to osoba zamieszana w aferę hejterską - zaznaczał wtedy Żurek.

Źródło: PAP
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Sąd Najwyższysędziowie
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