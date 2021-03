Iluminacja na Pałacu Kultury i Nauki. "Kondycja Morza Bałtyckiego jest zła"

Godzina dla Ziemi i iluminacja na Pałacu Kultury i Nauki poświęcona Morzu Bałtyckiemu. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń Bałtyku oraz zebranie podpisów pod petycją na stronie godzinadlaziemi.pl, która skierowana jest do premiera Mateusza Morawieckiego.

WWF Polska zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. W liście do szefa polskiego rządu sygnatariusze zwracają uwagę, że zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej, dobry stan środowiska i wód morskich Morza Bałtyckiego powinien zostać osiągnięty najpóźniej do 2020 roku.