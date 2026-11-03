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Kropka nad i

Spór o ośmiu sędziów. Profesor Romanowski: postanowiłem zajrzeć do ustawy i sprawdzić

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Profesor Michał Romanowski w "Kropce nad i"
Profesor Romanowski: ustawodawca zakłada, że liczba przez którą się mnoży może być zmienna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Profesor Michał Romanowski w "Kropce nad i" w TVN24 tłumaczył, dlaczego jego zdaniem ośmiu sędziów wystarczyło do osiągnięcia kworum podczas Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedział również na krytykę profesora Marcina Matczaka.

We wtorek odbyło się zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W jego trakcie przyjęto plan budżetowy na 2027 roku i wylosowano składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Profesor Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego zapytany w "Kropce nad i" w TVN24 o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym wskazał, że "jesteśmy w miejscu, gdzie Trybunał Konstytucyjny rozpoczyna swoje działanie, więc to jest pozytywne wydarzenie".

Ośmiu czy dziesięciu sędziów? "Dziesiątka była przed uchwaleniem ustaw w 2016 roku"

- Natomiast jeśli chodzi o legalność zgromadzenia, jak słyszałem o tym, że kworum wynosi dziesięć (osób), to postanowiłem zajrzeć do ustawy i sprawdzić, gdzie to dziesięć jest, ale nie znalazłem - stwierdził Romanowski.

Na uwagę, że o dziesięciu osobach mówił profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział: - Dziesiątka była przed uchwaleniem ustaw w 2016 roku, ale ta dziesiątka zniknęła z ustaw i pojawił się iloczyn, gdzie po jednej stronie jest ułamek 2/3, a po drugiej jest "X", więc oznaczało to, że trzeba było odkryć, czym jest to "X".

Gość "Kropki nad i" wskazał, że w związku z tym "trudno jest przyjąć, że zamysł ustawodawcy polegał na tym, aby sprawdzać, czy potrafimy 2/3 razy 15 przemnożyć".

- Jeżeli mamy formułę, która kworum ustala poprzez odniesienie ułamka do jakiejś liczby, to znaczy, że ustawodawca zakłada, że liczba, przez którą się mnoży, może być zmienna. I tak było w tym wypadku - tłumaczył.

Profesor Romanowski: trudno przyjąć, że ustawodawca chciał sprawdzać, czy potrafimy 2/3 razy 15 przemnożyć
Źródło: TVN24

Profesor Romanowski "nie jest przekonany siłą argumentów profesora Matczaka"

Profesor Marcin Matczak krytykował sposób ustalenia kworum we wpisie na X. "Obniżenie progu kworum na skutek zawieszenia prezesa i wiceprezesa otwiera puszkę Pandory. To jest mechanizm, który pozwala dowolnie obniżać kworum na Zgromadzeniu Ogólnym TK" - napisał prawnik. "Wystarczy, że prezes zawiesi 10 sędziów i będzie mógł na Zgromadzeniu podejmować decyzję w trzy osoby. To jest bez sensu" - ocenił Matczak.

Jego argumenty zacytowała prowadząca "Kropkę nad i" Monika Olejnik.

- To jest argument z zakresu, że Sejm, który ma wybrać 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, może wybrać pięcioletnie dziecko albo wybrać przysłowiowego konia. Zakładamy jednak pewną racjonalność i ten przykład, który podaje profesor Matczak, trudno traktować poważnie, jeżeli dyskutujemy merytorycznie - odpowiedział Romanowski.

Profesor Romanowski przyznał, że z "prawem jest tak, że ludzie zawsze mogą doprowadzić pewne rzeczy do absurdu". - Natomiast jest kontrola sądowa. Zawieszenie (Święczkowskiego i Sochańskiego) jest na krótki czas, bo na okres 30 dni - przypomniał.

Stwierdził, że ostatecznie "nie jest przekonany siłą argumentów profesora Matczaka". - Który również w pierwszym swoim komentarzu stwierdził, że zarządzenie o przerwaniu czynności podpisał minister Żurek, a wszyscy wiemy, że zrobiła to sędzia Anna Korwin-Piotrowska. W związku z tym czasami wolniej znaczy lepiej - dodał.

Profesor Romanowski "nie jest przekonany siłą argumentów profesora Matczaka"
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyAnna Korwin-Piotrowska
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