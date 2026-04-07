Czyje książki Polacy czytają najczęściej? 10 nazwisk

Rozmowa z prezeską fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom

Lekturę co najmniej jednej książki w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 41 proc. ankietowanych powyżej 15. roku życia, tyle samo co przed rokiem - wynika z badania zrealizowanego dla Biblioteki Narodowej. Na takim samym poziomie jak przed rokiem kształtuje się też odsetek czytających względnie systematycznie, czyli osób, które sięgnęły po siedem lub więcej książek (7 proc.).

Kto czyta najwięcej

Autorzy badania podkreślają w raporcie, że książki czytają przede wszystkim osoby uczące się lub studiujące (64 proc.), przy czym częściej niż wynosi średnia dla całej populacji deklarują one lekturę stosunkowo regularną (co najmniej siedem tytułów rocznie). Podobną zależność widać w przypadku absolwentów i absolwentek wyższych uczelni, wśród których 54 proc. osób czyta książki.

Niezmiennie częściej po książki sięgają kobiety (47 proc.) niż mężczyźni (34 proc.), a najwyższą aktywność czytelniczą wykazuje młodzież w wieku 15–18 lat (56 proc.) oraz mieszkańcy największych miast, powyżej 500 tys. osób (71 proc.).

Prawdopodobieństwo czytania rośnie wraz z poziomem edukacji i jest silnie powiązane z nawykami wyniesionymi z domu rodzinnego oraz wykształceniem rodziców.

10 najczęściej czytanych autorów

W ramach badań czytelnictwa w Polsce sprawdzono też, po książki których pisarzy sięgamy najczęściej. Z odpowiedzi wynika, że to głównie autorzy bestsellerów oraz lektur szkolnych. Niekwestionowanym liderem wśród najpoczytniejszych autorów od 2019 roku pozostaje Remigiusz Mróz. Oto pierwsza dziesiątka:

Remigiusz Mróz

Stephen King

Henryk Sienkiewicz

J.K. Rowling

Andrzej Sapkowski

Bolesław Prus

Katarzyna Bonda

Nicholas Sparks

George Orwell

Adam Mickiewicz

Najczęściej czytane książki to literatura gatunkowa: kryminalno-sensacyjna, obyczajowo-romansowa, w mniejszym stopniu fantastyka. Sięgamy też po utwory należące do utrwalonego edukacją szkolną kanonu polskiej i - rzadziej - światowej literatury pięknej. Stosunkowo chętnie czytelniczki i czytelnicy sięgają po publikacje z gatunku non-fiction poświęcone historii XX wieku: wspomnienia, biografie, publicystykę, reportaże, literaturę podróżniczą. Stabilnym zainteresowaniem czytelników cieszą się poradniki i publikacje popularnonaukowe zawierające praktyczne porady, w tym te dotyczące rozwoju osobistego.

Rośnie znaczenie bibliotek

Biblioteki publiczne to jedyne źródło książek, którego znaczenie wzrosło. W 2025 roku wskazało na nie 19 proc. czytelników, podczas gdy rok wcześniej było to 15 proc. Wynik ten po raz pierwszy przekroczył poziom sprzed pandemii (18 proc. w 2019 r.).

Jednocześnie odnotowano znaczący spadek popularności innych dróg zdobywania książek: liczba osób kupujących je osobiście spadła z 50 proc. do 43 proc., a otrzymujących w prezencie - z 34 proc. do 26 proc. Własne księgozbiory są coraz bardziej marginalizowane - w 2025 roku tylko 10 proc. czytelników sięgało po książki z domowej półki, podczas gdy jeszcze kilka lat temu (2019-2022) robił to co piąty badany.

Książki czytamy nie tylko w formie papierowej. W 2025 roku odnotowano pojawienie się e-booków i audiobooków, czytanych lub słuchanych za pośrednictwem kodów dostępu otrzymanych w bibliotekach publicznych. Najliczniej - w porównaniu z odbiorcami innych gatunków - po lekturę w wersji cyfrowej sięgają czytelnicy fantastyki.

Największą popularnością w 2025 r. cieszyły się wyczekiwane premiery, takie jak "Rozdroże kruków" Andrzeja Sapkowskiego, oraz literatura faktu, m.in. bestsellerowe od 2023 r. "Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak.

Jak bada się czytelnictwo w Polsce

Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badania czytelnictwa książek już od przeszło trzech dekad. Badanie zrealizowano metodą CAPI na reprezentatywnej próbie 2005 Polaków w wieku 15+. Jest ono częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Terenowy etap badania przeprowadziła firma Research Collective, natomiast założenia metodologiczne, kwestionariusz oraz analiza i interpretacja wyników powstały w Pracowni Badań Czytelnictwa BN. Jak wskazano, zgromadzone dane nie są tożsame ani z wynikami sprzedaży książek, ani ze statystykami wypożyczeń z bibliotek – chodzi bowiem o wszelkie praktyki czytania książek niezależnie od źródeł ich pochodzenia, formy edytorskiej czy typu motywacji lekturowej.