Wiceminister edukacji o zarobkach nauczycieli. Polonistka: te kwoty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością

Nauczycielka dyplomowana: w moim przypadku można mówić o czterech tysiącach złotych na rękę

- Ja nie wiem, czy to jest gra obliczona na skłócenie społeczeństwa, czy w zasadzie nie wiem, na co miałaby być obliczona, czy to jest ignorancja i niewiedza. Być może panowie zawiadujący edukacją nie wiedzą, jak to wygląda, chociaż pan Piontkowski przyznaje, że sam był nauczycielem i że ma pojęcie - powiedziała Winiarska.

- Jeżeli miałoby być tak dobrze, to znaczy, te wysokie zarobki plus właśnie troszkę więcej wolnego niż w innych zawodach i tak dalej, to dlaczego młodzi ludzie nie garną się do szkół? - zapytała. - Wśród swoich uczniów często widzę wybitne osoby, które nadawałyby się świetnie do pracy w szkole i one same mówią, że owszem, byłoby to do zrobienia, gdyby nie to, że zarobki wyglądają tak katastrofalnie. Ja bardzo często, z tym stażem, o którym już wspomnieliśmy, jestem jedną z najmłodszych w gronie nauczycieli. Nie powinno tak być - powiedziała Sylwia Winiarska.