MEN o szkołach i przedszkolach zamkniętych z powodu koronawirusa. Jest ich więcej niż dzień wcześniej

95 placówek oświatowych uczy zdalnie lub w systemie mieszanym - to najnowsze dane przekazane we wtorek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To o 15 więcej niż dzień wcześniej. Sprawdzamy, co to za szkoły i przedszkola.

W przytłaczającej większości szkół nauka będzie odbywała się w sposób tradycyjny - powtarza od początku sierpnia Dariusz Piontkowski, minister edukacji. Liczby to potwierdzają - spośród ponad 48 tysięcy placówek oświatowych większość działa normalnie. Jednak pojawiają się kolejne, które prowadzą naukę zdalną lub mieszaną. By w szkole wprowadzić nauczanie na odległość, trzeba mieć pozytywną opinię sanepidu oraz zgodę organu prowadzącego placówkę, czyli lokalnego samorządu.

Jak wyglądał pierwszy tydzień nauki?

Ministerstwo Edukacji Narodowej regularnie - jak dotąd, w każdy dzień roboczy - publikuje łączne dane liczbowe dotyczące trybu pracy placówek.

W środę 2 września podało, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty, w trybie mieszanym pracowało 12 placówek oświatowych, natomiast w 47 przypadkach nauka realizowana była w trybie zdalnym. Kolejnego dnia, w czwartek 3 września 54 placówki pracowały zdalnie, a 15 w trybie mieszanym. Pierwszy tydzień roku szkolnego zakończył się w piątek 4 września następującym bilansem: 54 placówki pracowały zdalnie, a 22 w trybie mieszanym.

Ministerstwo nie podaje listy placówek, nam udało się w pierwszym tygodniu nauki ustalić lokalizację 25 spośród nich.

Drugi tydzień szkoły i nowe zachorowania

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Białymstoku szef resortu przekazał, że część placówek, które w ubiegłym tygodniu przeszły na nauczanie zdalne po decyzji sanepidu, "wróciła od poniedziałku do nauczania stacjonarnego". Z kraju napływają jednak sygnały o placówkach oświatowych, które - zacząwszy rok szkolny w trybie stacjonarnym - przechodzą na nauczanie zdalne lub mieszane.

Drugi tydzień edukacji zaczął się od zmniejszenia liczby placówek pracujących zdalnie z 54 do 45, w poniedziałek 7 września ogólna liczba placówek pracujących w trybie innym niż tradycyjny jednak wzrosła, bo już nie 22, ale 35 prowadziło edukację mieszaną.

Najnowsze dane MEN opublikowało we wtorek 8 września, w trybie "normalnym" nie pracowało już 95 placówek, z czego 37 działało zdalnie, a 58 w trybie mieszanym. Podobnie jak poprzednio, ministerstwo nie podało ich listy. Znamy lokalizację 29 spośród nich.

Warmińsko-mazurskie: Działdowo, Olsztyn, Lubawa

W Zespole Szkół w Działdowie i w Katolickiej Szkole Podstawowej w Olsztynie wykryto zakażenie u pracowników szkół. W II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie i Szkole Podstawowej w Lubawie koronawirusa potwierdzono u uczniów. Całe olsztyńskie liceum będzie miało lekcje zdalne aż do 14 września, a w przypadku podstawówek zdecydowano o nauczaniu hybrydowym.

Śląsk: Katowice

Nauczanie hybrydowe wprowadzono w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach. To efekt zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów.

Małopolska: Krempachy, Borzęcin Górny

Już po rozpoczęciu roku szkolnego okazało się, że normalnych lekcji nie ma w Szkole Podstawowej w Krempachach. Wójt gminy Nowy Targ zdecydował, że zajęcia zaczną się zdalnie - wstępnie mają być w tej formie kontynuowane do 11 września, a od 14 września dzieci będą miały już normalne lekcje.

Z powodu koronawirusa zamknięto Przedszkole im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym - poinformował sanepid w Brzesku. Koronawirusa wykryto u dwójki dzieci chodzących do tej placówki. Przedszkole zamknięte jest do 14 września. Kwarantanną objęci zostali jego pracownicy, dzieci oraz ich rodzice.

Pomorskie: Kiełpino, Kościerzyna, Gdynia, Gdańsk

Normalnych zajęć nie mają nadal dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. Zgodnie z zaleceniami sanepidu w Kartuzach wszyscy tamtejsi nauczyciele trafili na kwarantannę domową, która potrwa do 14 września. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na terenie placówki zostało odwołane. "W dniu 1 września wychowawcy klas skontaktują się z uczniami/rodzicami poprzez dziennik elektroniczny celem przekazania szczegółowych informacji", a do 14 września szkoła będzie prowadziła kształcenie zdalne - poinformowała dyrektorka szkoły Jolanta Kosznik.

"W dalszym ciągu prowadzimy zajęcia edukacyjne w formie nauczania zdalnego. Na pewno w trybie zdalnym będziemy pracować w poniedziałek i wtorek (7-8.09)" - można przeczytać na stronie I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. Większość tamtejszej kadry nauczycielskiej objęta została kwarantanną. W czwartek przed rozpoczęciem roku szkolnego w tej placówce odbyła się rada pedagogiczna, a u jednego z nauczycieli potwierdzono koronawirusa.

U dwojga uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni potwierdzono koronawirusa. Część uczniów i nauczycieli szkoły oraz członkowie rodzin zakażonych zostali skierowani na kwarantannę. Sanepid przychylił się do wniosku dyrekcji i do 11 września placówka wprowadziła zdalne nauczanie.

We wtorek okazało się, że uczniowie z gdyńskiej "Szóstki" na imprezie urodzinowej spotkali się z uczniami z gdańskiej "Dwójki" i tam też odnotowano przypadki koronawirusa. W II LO w Gdańsku 35 uczniów z klasy trzeciej będzie miało zdalne lekcje. Pozostałe klasy będą uczyły się w trybie stacjonarnym.

Mazowsze: Warszawa, Radom, Stare Babice

W tym tygodniu lekcje przez internet będą mieli uczniowie szkoły przy Krasnołęckiej w Warszawie - to Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych. Jeszcze w ubiegłym tygodniu szkoła zastosowała tę formę edukacji wyłącznie dla jednej klasy. Szkoła ma prowadzić nauczanie zdalne co najmniej do 12 września.

Do 11 września zdalne lekcje dla wszystkich uczniów poprowadzi kolejne stołeczne technikum. To Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół numer 39 przy Bełskiej na Mokotowie. Początkowo planowano tu naukę zdalną dla pięciu klas, ostatecznie przechodzi na nią cała szkoła.

Magdalena Kochel, dyrektorka LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie poinformowała, że w tej szkole nauka będzie odbywała się w systemie mieszanym. Zajęcia zdalne ma jak na razie jedna klasa: "W związku z zachorowaniem jednego z uczniów, pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m.st. Warszawy oraz zgodą organu prowadzącego szkołę nauka w klasie 2CG w dniach 7 września - 12 września 2020 roku będzie prowadzona w formie kształcenia na odległość" - czytamy na stronie szkoły.

W poniedziałek zgodę na nauczanie zdalne części klas otrzymała dyrekcja stołecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej przy Hożej. Do 12 września zdalnie uczyć się będą cztery oddziały klas drugich. Opinia pozytywna w tej sprawie została przesłana przez sanepid 7 września przed godziną 16.

We wtorek na zdalne nauczanie została skierowana część uczniów z XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. Zakażony jest jeden z uczniów. Warszawski ratusz potwierdził, że na kwarantannę skierowano uczniów klas trzecich oraz ich nauczycieli.

Do końca tygodnia uczniowie klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu, w której u jednego z uczniów wykryto zakażenie koronawirusem, będą się uczyć zdalnie. Na nauczanie online, ale w szkole, przechodzą klasy od czwartej do ósmej. Formuła jest nietypowa - dzieci mają przychodzić do szkoły, a online będą łączyć się z nimi nauczyciele. "Doświadczenie w zdalnym nauczaniu mamy ogromne, także jestem przekonany, że w tej kwestii będzie wszystko OK. Wszystkim Wam chciałem podziękować za wsparcie mnie w tej nowej, całkowicie nieplanowanej rzeczywistości. Dziękuję również za wyrozumiałość oraz zachowanie zdrowego rozsądku" - napisał na profilu szkoły jej dyrektor Łukasz Zawistowski.

Koronawirusa wykryto też u jednej z nauczycielek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu. Na kwarantannę trafili zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice. W szkole wprowadzono nauczanie hybrydowe

"Zgodnie z wymogami prawa o zaistniałej sytuacji powiadomiona została Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133 oraz Gmina Stare Babice, jako Organ Prowadzący Szkołę. Wszelkie decyzje w tym zakresie podjęto w uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim" - ogłoszono w komunikacie dotyczącym Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Na kwarantanne i zdalne nauczanie trafiły dzieci z pięciu klas, w których uczyła zarażona koronawirusem nauczycielka.

Kujawsko-Pomorskie: Unisław

Już po rozpoczęciu roku szkolnego okazało się, że koronawirusem zakażona jest nauczycielka z Zespołu Szkół w Unisławiu. Dyrektor, który sam trafił na kwarantannę, nie dostał zgody na zdalne nauczanie, ale zawiesił zajęcia dydaktyczne, korzystając z puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Wśród osób na kwarantannie są uczniowie. W tym tygodniu okazało się, że PSSE w Chełmnie potwierdziło zakażenie koronawirusem u kolejnego nauczyciela. "Zostaliśmy również poinformowani, że w związku z tym wszyscy nauczyciele uczestniczący w posiedzeniach Rad Pedagogicznych w dniu 31 sierpnia br. i 28 sierpnia br. zostaną poddani kwarantannie, która wg wstępnej informacji może potrwać do 10 września br. Na wynik badania oczekuje również dyrektor ZS" - czytamy na stronie szkoły, która ostatecznie dostała zgodę na zawieszenie zajęć tradycyjnych od 7 września do końca nauczycielskiej kwarantanny.

Podlasie: Białystok

W białostockim VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej zakażona jest jedna uczennica. Cała jej klasa skierowana została na kwarantannę do 11 września. Do tego czasu będzie miała nauczanie zdalne.

Łódzkie: Byszewo

5 września zapadła decyzja o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Byszewie (powiat kutnowski). Lekcje online będą tam prowadzone na razie do 11 września. Na kwarantannę skierowano 15 nauczycieli, ośmiu pracowników obsługi i administracji oraz 12 uczniów i ich rodziców.

Lubelskie: Lublin, Dęblin, Łuków, Jarczów

Część zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie będzie odbywać się zdalnie. Powodem jest koronawirus u jednego z uczniów. Zajęcia zostały zawieszone do 14 września. Dotyczy to wszystkich uczniów jednej z klas trzecich oraz chłopców w dwóch innych klasach.

"W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - napisała w oświadczeniu opublikowanym na stronie II LO dyrektor szkoły Małgorzata Klimczak.

W województwie lubelskim zdalnie w tym tygodniu pracować będzie Zespół Szkół nr 1 w Dęblinie (do 11 września). W trybie hybrydowym pracują z kolei: Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, Zespół Szkół w Horodle, I LO w Łukowie i przedszkole gminne w Jarczowie.

Lubuskie: Nowa Sól

Zakażony koronawirusem jest rodzic dwójki uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowej Soli. Sanepid wyraził zgodę na zdalne nauczanie w dwóch klasach tej szkoły. Decyzja obowiązuje do czasu otrzymania wyników testu u dwojga dzieci.

"Niestety musimy się przyzwyczaić do obecności wirusa w otaczającej nas rzeczywistości i wspólnie reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Gorąco apeluję: W dalszym ciągu stosujmy się do wszystkich zaleceń higieniczno-sanitarnych. Bardzo, ale to bardzo Państwa proszę o Odpowiedzialność przez duże 'O'. Dbajmy o siebie, ale jak zawsze bądźmy dobrej myśli" - napisał prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.

