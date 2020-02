Ile powinna kosztować paczka papierosów? Odpowiada Główny Inspektor Sanitarny

Papierosy powinny być w ogóle niedostępne z powodów cenowych, trzeba pokazywać, że to jest coś zupełnie nieracjonalnego - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Zdradził również, ile jego zdaniem powinna kosztować paczka papierosów w Polsce.

Papierosy w Polsce "oczywiście powinny być bardzo drogie"

Jak przekonywał gość TVN24, "trzeba pokazywać, że to jest coś zupełnie nieracjonalnego". Na pytanie, czy w związku z tym należałoby podnosić akcyzę na wyroby tytoniowe lub wprowadzić zakaz palenia w miejscu publicznym, odpowiedział, że "oba mechanizmy są niezwykle skuteczne i powinny być prowadzone równolegle". - Niezwykle cieszę się, że rząd jest w tej sprawie pryncypialny i rzeczywiście podnosi akcyzę - dodał.

Pinkas mówił o tym, że papierosy "powinny być w ogóle niedostępne z powodów cenowych". Dopytywany, ile w takim razie powinna wynosić cena paczki papierosów, odpowiedział: "sto złotych". Zaznaczył jednak, że mówi to żartobliwie.

- Nie chcę tego powiedzieć poważnie, ale oczywiście powinny być bardzo drogie - podkreślił. - Doskonale wiemy, że mechanizmy państwowe, interwencyjne, są bardzo skuteczne. One są tak samo skuteczne, jak dobra edukacja i sprowadzenie tego do sytuacji, że ktoś, kto pali, to jest po prostu obciach - kontynuował.