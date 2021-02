W zeszłym roku blisko 150 tysięcy ślubów, ponad 50 tysięcy rozwodów. GUS opublikował raport

W 2019 roku małżeństwa wyznaniowe (zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego) stanowiły w Polsce około 60 procent zawieranych prawnie związków (na wsi było to około 68 procent).

W ostatnich kilkunastu latach znacznie podwyższył się wiek nowożeńców. W 2019 roku mediana wieku mężczyzny zawierającego małżeństwo wynosiła ponad 30 lat, a kobiety ponad 28 lat i w przypadku obu płci było to o ponad 4 lata więcej niż w 2000 roku. Nowożeńcy w miastach są średnio o 2 lata starsi od zamieszkałych na wsi.

Około 51 tysięcy par się rozwiodło

Szacuje się, że w 2020 roku w stosunku do około 700 małżeństw sąd orzekł separację (w poprzednich latach orzekał ją w stosunku do około 1,5 tysiąca małżeństw rocznie). Każdego roku notuje się nieliczne przypadki zniesienia separacji, czyli powrotu do małżeństwa, jednak większość małżeństw pozostających w prawnej separacji wnosi o rozwód.