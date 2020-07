Luksusowe auto zatonęło w Jezioraku. Kierowca miał pomylić biegi

Czarne porsche wjechało do Jezioraka w Iławie (województwo warmińsko-mazurskie). Auto po chwili nabrało wody i zatonęło w jeziorze. Kierowca opuścił samochód przez otwartą szybę i dopłynął do brzegu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że miał on pomylić biegi przy ruszaniu z nabrzeża.