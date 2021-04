100 lat temu chwycili za broń dla Polski. Upamiętnią ich koncerty, pokazy multimedialne i rekonstrukcje

III powstanie śląskie

20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się, czy życzą sobie przyłączenia tego regionu do Niemiec, czy też do Polski. W plebiscycie wzięło udział niecałe 1,2 miliona osób - 97,5 procent uprawnionych. 59,4 procent opowiedziało się za przynależnością Górnego Śląska do Niemiec, a 40,3 procent zagłosowało za przynależnością do Polski.