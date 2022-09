83 lata temu rozpoczął się atak na Polskę. Ambasador Niemiec: uznajemy swoją historyczną odpowiedzialność

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 190 dni. W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ma odwiedzić Kaliningrad, gdzie spotka się między innymi z gubernatorem obwodu Antonem Alichanowem. Tymczasem ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk zaapelowała do osób ewakuowanych z niebezpiecznych regionów, by nie wracały do domów co najmniej do wiosny. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.