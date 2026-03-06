Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę. "Bali się, że stanie mi się krzywda"

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Źródło: facebook.com/natalia.siuba.7
Lekarka. Snowboardzistka. Reprezentantka Polski. Przeciwności jej nie zrażają. Zaszła daleko, biało-czerwonych barw będzie bronić w ruszających właśnie zimowych igrzyskach paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026. - Żeby wystartować, w szpitalu musiałam wziąć urlop - mówi TVN+ Natalia Siuba-Jarosz, pseudonim "Simba".Artykuł dostępny w subskrypcji

Rocznik 1994, pochodzi z Oleśnicy, gmina Zagórów, województwo wielkopolskie. Ukończone studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizacja - radiologia, przed nią jeszcze egzamin specjalizacyjny, we wrześniu. Pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Zawodniczka Sportowego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Start Łódź. Najlepszy sezon - 2022/2023, wywalczone trzy medale mistrzostw świata w La Molinie (Hiszpania), w tym ten najcenniejszy, z Moniką Kotzian w drużynowym Team Evencie Banked Slalomu. W zawodach cyklu FIS Pucharu Świata i Pucharu Europy startuje regularnie.

Jak będzie w rywalizacji paralimpijskiej? I jak w ogóle do sportu trafiła?

Natalia Siuba-Jarosz mknie po stoku
Natalia Siuba-Jarosz mknie po stoku
Źródło: Rex Features/East News

Rafał Kazimierczak: Zacznijmy od pracy - dlaczego postawiła Pani na medycynę?

Natalia Siuba-Jarosz: - Już w gimnazjum wiedziałam, co chcę robić. Część dzieciństwa spędziłam w szpitalach, na oddziałach ortopedycznych. Przechodziłam operacje korekcyjne, potem rehabilitacje, dużo tego za mną, dużo się napatrzyłam.

Nie miała Pani dość tych szpitali? Nie chciała tego wymazać z pamięci?

- Jak widać na załączonym obrazku - nie. To znaczy bycia pacjentką tak, oczywiście, że miałam dosyć. Teraz występuję po drugiej stronie.

Trudne studia. Piękny zawód.

- Tak, wspaniały, dający ogromną satysfakcję. Nigdy nie miałam jakichś specjalnych trudności jeśli chodzi o naukę, więc spośród wszystkich opcji mogłam wybrać medycynę. Kierowałam się też tym, żeby ten wybór miał silne poczucie sensu. Co może być piękniejszego od pomagania ludziom?

Pani Natalio, te pytania muszą paść - dlaczego tyle czasu spędziła Pani w szpitalach? Na czym polega Pani niepełnosprawność?

- To się nazywa zespół artrogrypotyczny, rzadka niepełnosprawność, zdarza się raz na 100 tysięcy urodzeń. Niewiele osób zajmuje się w Polsce leczeniem tego, ze względu na to, że tak niewielu jest pacjentów. Artrogrypoza to bliznowacenie mięśni, u mnie też niedowład prawej kończyny dolnej, prawa stopa jest mocno zdeformowana i niewykształcona. Do tego szereg wad wrodzonych w kręgosłupie. Dzięki rehabilitacji i zabiegom, które miałam, w codziennym funkcjonowaniu nie jest to jakoś mocno odczuwalne czy zauważalne.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
shutterstock_2405813575
Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś
Kraków
imageTitle
"Nie z tego świata". Kosmiczny mecz Wembanyamy i kolejny triumf Spurs
EUROSPORT
Wenecja
"Odrażające". Rosjanie wracają do Wenecji
Świat
Donald Trump
Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego
Świat
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
WARSZAWA
imageTitle
Polacy do poprawy w Lahti. Trening dla Prevca
EUROSPORT
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Sprawy się komplikują. Trzy przykłady z pola walki
Piotr Szostak
Ziemia obiecana - Kadr z filmu
"Teraz w Polsce nie robi się filmów z takim rozmachem"
Kultura i styl
Smoke rises after an airstrike in central Tehran, Iran, 06 March 2026
Izrael atakuje na dwóch frontach
Świat
shutterstock_1759948577
Arabia Saudyjska zestrzeliła irańskie rakiety
RELACJA
Donald Trump
Operacja lądowa to "strata czasu". Trump ma inny pomysł
Świat
Gawrony są bardzo przywiązane do swoich miejsc lęgowych
Ich populacja w Polsce maleje. "Sytuacja jest dramatyczna"
METEO
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
W piątek nietypowy konkurs w Lahti. O której godzinie?
EUROSPORT
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Po publikacji tvn24.pl NFZ zawiadomił prokuraturę
Olga Mildyn
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Turyści mogą liczyć na zwrot. "Być może będziemy mówili o tysiącach wniosków"
Polska
Dziecko
Nie żyje niemowlę, rejestratorka ze szpitala oskarżona
Kujawsko-Pomorskie
Krzysztof Gawkowski
"Albo bierzemy te pieniądze, albo dopuszczamy się zdrady stanu"
Polska
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
BIZNES
Policjantka pomogła kobiecie
Zatrzymała radiowóz, pomogła zepchnąć auto ze skrzyżowania
Lubuskie
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
BIZNES
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
WARSZAWA
imageTitle
Świątek poznała nazwisko rywalki. Jeszcze z nią nie grała
EUROSPORT
Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Odnaleziono ciało zaginionego Polaka. W walizce na Wyspach
Katowice
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
METEO
25 min
pc
"Przespaliśmy ten moment". Polska postawi granice globalnym platformom?
Czas przyszły
Viktor Orban
Dziesiątki milionów dolarów i euro, złoto. Ukraińcy oskarżają Węgrów o kradzież
Świat
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
WARSZAWA
imageTitle
Niemal trzygodzinny bój Fręch w Indian Wells
Najnowsze
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica