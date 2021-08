Polscy olimpijczycy wylądowali w Warszawie

Polscy olimpijczycy wrócili w niedzielę po południu do kraju. Na lotnisku Chopina, by powitać sportowców, zgromadziły się rodziny oraz kibice. Samolot został powitany salutem wodnym.

Andrzej Włodarczyk, ojciec złotej medalistki w rzucie młotem Anity Włodarczyk mówił w rozmowie z reporterką TVN24, że wraz z żoną i całą rodziną są zadowoleni z takiego osiągnięcia. - Nie wierzyłam, że to będzie złoty medal. Chciałam, żeby na pewno zdobyła medal – przyznała mama lekkoatletki. - Żona nie może jeszcze dojść do siebie do dzisiaj - dodał Andrzej Włodarczyk.

Pytany, czy wierzył od początku, że córka będzie na tak wysokim sportowym poziomie, powiedział, że jest zaskoczony bardzo miło, ale dodał, że aby dojść do takiego wyniku sportowiec musi ciężko trenować. – Ja zawsze powtarzam. To co widzą (kibice-red.) w telewizji, to jest mała część. Zobaczyć treningi na żywo, to jest katorga – dodał.