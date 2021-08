Igrzyska olimpijskie w Tokio. Kajetan Duszyński po powrocie do Polski o złotym medalu w sztafecie mieszanej

Kajetan Duszyński, złoty medalista w sztafecie mieszanej, po powrocie z igrzysk rozmawiał z reporterką TVN24. - Olimpijskie złoto jeszcze do mnie nie dotarło. Teraz najbardziej marzę o powrocie do domu, bo ten medal smakuje najlepiej, kiedy przeżywa się go z bliskimi - powiedział.

Powiedział, że to, co wydarzyło się w Tokio, "jeszcze do niego nie dotarło". - Parę miesięcy temu mówiłem, że moim marzeniem jest wyjazd na igrzyska, medal mistrzostw Polski to było spełnienie marzeń z dzieciństwa. Ciężar tego złota to jest uczucie, które do mnie dotrze chyba po kilkudziesięciu latach - mówił olimpijczyk.