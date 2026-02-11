Logo strona główna
Polska

Polska maskotka hitem igrzysk. "Wysyłacie do USA?"

GettyImages-2260228405
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
Polska reprezentacja zabrała ze sobą na zimowe igrzyska olimpijskie wyjątkową maskotkę, która szybko zwróciła uwagę kibiców. Historia sympatycznie wyglądającej poduszki w kształcie pieroga jest wyjątkowa, a szczególnym zainteresowaniem Pieroguszka cieszy się wśród fanów zza oceanu.

Gospodarzem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Oficjalnymi maskotkami są gronostaje Tina i Milo, z którymi chętnie fotografują się kibice. Jednak gdy w mediach pojawiło się zdjęcie reprezentantki Polski, łyżwiarki Jekatieriny Kurakowej, z poduszką w kształcie pieroga, przytulanka szybko stała się hitem. Pieroguszka, użyta do zagrzewania w walce drużyny podczas piątkowych występów, zachwyciła kibiców i internautów z całego świata.

Polska drużyna z Pieroguszką
Polska drużyna z Pieroguszką
Źródło: Matthew Stockman/Getty Images
Mało sportowy quiz olimpijski
Dowiedz się więcej:

Mało sportowy quiz olimpijski

Quizy

Kto szyje Pieroguszki?

Za produkcją uroczej poduszki o nazwie Pieroguszka stoi katowicka Spółdzielnia Socjalna Honolulu, która prowadzi warsztaty rękodzielnicze dla osób z niepełnosprawnościami. To właśnie podczas tych spotkań maskotki są szyte ręcznie. W ostatnich dniach pod postem sklepu internetowego "Luft", który promuje to rękodzieło, pojawiają się wpisy osób, które są zachwycone pluszowym pierogiem i chciałyby złożyć zamówienie.

Wysyłacie do USA?", "Zróbcie szybko zapasy, bo na igrzyskach pokazano wasz produkt, a ja wklejam wszystkim linki do waszego sklepu", "Jestem w USA i chętnie kupię i wesprę" - to tylko kilka z komentarzy zainteresowanych internautów.

Szczególnym zainteresowaniem Pieroguszka cieszy się wśród Amerykanów, którym pierogi kojarzą się z typowym polskim daniem. Wpisy dotyczące pluszaka pojawiły się też w popularnym serwisie społecznościowym - Reddit. Media zza oceanu samą poduszkę określają jako "uroczą" czy "przesłodką". NBC New York pisało o "wzruszającej" historii stojącej za jej szyciem.

Nie nadążają z realizacją zamówień

- Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy zobaczyliśmy naszą Pieroguszkę na zdjęciu z igrzysk. Teraz nie nadążamy z realizacją zamówień - mówi prezes Spółdzielni Honolulu Przemysław Sołtysik, dodając, że kolejne maskotki "są w drodze do Mediolanu". - Pieroguszki powstają podczas warsztatów rękodzielniczych. Wszystko jest ręcznie wyszywane. Produkcją zajmuje się pięć osób, teraz mają naprawdę co robić. Wykonanie jednej trwa kilkadziesiąt minut - opowiada. Przyznaje, że spółdzielnia po informacjach z igrzysk zanotowała duży skok popularności.

Igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 oglądać można na żywo w Eurosporcie, w Playerze i w HBO Max.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl, NBC New York

Źródło zdjęcia głównego: Matthew Stockman/Getty Images

