Sędzia Tuleya wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. "Nie wezmę udziału w tej czynności"

Gdybym dał się przesłuchać w charakterze podejrzanego to bym legitymizował działania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, która nie jest legalnym sądem. Tym samym sam naruszyłbym prawo - powiedział w rozmowie z TVN24 sędzia Igor Tuleya, odnosząc się do otrzymanego wezwania do prokuratury w charakterze podejrzanego.