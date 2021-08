Igor Tuleya o Izbie Dyscyplinarnej SN i działaniach Małgorzaty Manowskiej

Niespełna tydzień temu na stronie SN opublikowano dwa zarządzenia Manowskiej , w których częściowo zamroziła prace kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej. To oznaczało zmianę stanowiska pierwszej prezes SN. Początkowo Manowska podjęła decyzję, która doprowadziła do tego, że - wbrew stanowisku europejskiego trybunału - sędziowie Izby Dyscyplinarnej orzekali w sprawach dyscyplinarnych.

Igor Tuleya o decyzjach Małgorzaty Manowskiej

We wtorek gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był Igor Tuleya, sędzia warszawskiego sądu okręgowego, który od listopada ubiegłego roku nie orzeka, w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej. Komentował on działania Manowskiej.

Tuleya o słowach Manowskiej: absolutna podległość politykom i brak niezawisłości

Tuleya niedopuszczony do orzekania. Zawiadomił prokuraturę

Po wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej sędzia Tuleya złożył wniosek o przywrócenie go do orzekania. Wiceprezes jego sądu Przemysław Radzik odmówił .

- Mój pełnomocnik złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez moich przełożonych. To, co zrobił Radzik jest łamaniem prawa. Orzeczenia TSUE wiążą wszystkie organy w kraju i prezesi sądu okręgowego powinni dopuścić mnie do orzekania, powinni to uszanować - skomentował w TVN24 Tuleya.