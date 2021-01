Sędzia Igor Tuleya nie stawił się na przesłuchanie, prokuratura "podejmie działania". Jest nowy termin

Tego dnia, około południa, przed siedzibą Prokuratury Krajowej zgromadziło się za to kilkadziesiąt osób, aby zademonstrować solidarność z Tuleyą. W zgromadzeniu wziął też udział sam sędzia, który podkreślił, że nie boi się odpowiedzialności, ale nie wejdzie do budynku prokuratury, ponieważ nie chce legalizować czegoś, co jego zdaniem jest bezprawiem.

Prokuratura: zachowanie Tulei jest bezprawne

Według PK, takie zachowanie jest "szczególnie naganne w przypadku osoby piastującej godność sędziego, mającej świadomość swoich procesowych powinności, do których należy stawienie się w prokuraturze, wysłuchanie treści zarzutów i ewentualne odniesienie się do nich". "Może to uczynić składając wyjaśnienia albo skorzystać z prawa do ich odmowy" - wskazano.